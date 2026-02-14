Osmaniye'de Sel Tarım Arazilerini Vurdu

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) – Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Endel köyünde üç gündür süren sağanak yağışlar, ekili tarım arazilerini sular altında bırakırken, tarımsal faaliyetler durma noktasına geldi. Sel suları, tarlalara ulaşımı sağlayan yolları da tahrip etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Endel köyünde üç gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Sel nedeniyle tarla yolları zarar görürken, bazı bölgelerde su seviyesinin traktör tekerlerini aşması üzerine tarımsal faaliyetler durma noktasına geldi. Bölgede üç gündür aralıksız devam eden ve gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak yağış, Endel köyünde sele yol açtı. Kısa sürede yükselen sel suları, köydeki ekili arazileri tamamen kapladı.

Sel suları yalnızca tarım alanlarına değil, tarlalara ulaşımı sağlayan ara yollara da zarar verdi. Bazı noktalarda su seviyesinin traktör tekerleklerinin üzerine çıktığı, bu nedenle çiftçilerin arazilerine ulaşamadığı ve tarımsal faaliyetlerin tamamen durduğu belirtildi.

Aşırı yağışların yanı sıra drenaj hatlarının tıkalı olmasının da su baskınının etkisini artırdığı ifade edildi. Endel köyünde hasar tespit çalışmalarının yapılacağı belirtildi.