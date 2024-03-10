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Osmaniye'de sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay,Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi uzun mezarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.İ.P. ve Okan Onaylı, K.Y. ve H.İ. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.İ.P. av tüfeğiyle ile Okan Onaylı, GK.Y. ve H.İ yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan Okan Onaylı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan K.Y. ve H.İ. durumunun iyi olduğu ve hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan Ç.İ.P. olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı.