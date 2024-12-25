Osmaniye'de TIR'a Çarpan Kamyonette İki Yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de TIR'a Çarpan Kamyonette İki Yaralı

Osmaniye\'de TIR\'a Çarpan Kamyonette İki Yaralı

Osmaniye- Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen kazada TIR'ın dorsesine çarpan kamyonetteki iki kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

25.12.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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OSMANİYE'de otoyolda TIR'ın dorsesine arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Osmaniye- Gaziantep Otoyolu, Taşoluk Tüneli çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf İ. yönetimindeki 34 HGK 349 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önünde ilerleyen Bekir A.'nın kullandığı 31 B 6567 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya kamyonetteki sürücü Yusuf İ. ve yanındaki Erhan Ş. araçta sıkıştı. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekipleri, sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonunda bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber İbrahim EMÜL – Kamera OSMANİYE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de TIR'a Çarpan Kamyonette İki Yaralı - Son Dakika

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