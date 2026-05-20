Kadirli'de TOKİ'nin Konutlarında "Su Sorunu" Yaşayan Vatandaşlar "Çözüm" İstiyor

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde TOKİ tarafından yapılan sosyal konutlarda yaşayan vatandaşlar yaklaşık 1 yıldır "su kesintisi" sorunu ile karşı karşıya. Sorunlarını çözecek kurumların "topu birbirine attığını" savunan vatandaşlar su kesintisi probleminin bir an önce giderilmesini talep ediyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Mezretli Köyü'nde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından dar gelirliler için yapılan sosyal konutlarda yaşayan yurttaşlar yaklaşık bir yıldır "su kesintisi" problemi yaşıyor. Sorunun çözümü için gittikleri kurumlardan çözüm bulamayan vatandaşlar seslerinin duyulmasını ve sorunun çözülmesini talep ettiler.

Erkan Hayta isimli yurttaş, yaptığı açıklamada yaklaşık 1 yıldır her gün su sorununu yaşadıklarını ifade etti. Yaptıkları görüşmelerden sonuç elde edemediklerini ve mağdur olduklarını vurgulayan Hayta, şunları söyledi:

"Yönetime gidiyoruz, yönetici 'belediye' diyor; belediyeye gidiyoruz, 'yönetim' diyor. TOKİ'nin burada arıtma tesisi var ancak bunu belediyeye devretmediği için belediye de su veremiyor. Su kuyudan gelip arıtılıyor, bu süreçte mağdur olan biz oluyoruz. Burada sürekli su sıkıntısı var ve bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Öncelikle yüklenici firmanın tesisi belediyeye devretmesi gerekiyor. Ancak yüklenici firma, tesisi bir şahsın arsasına, adamın haberi olmadan yapmış. Arsa sahibi de mahkemeye vermiş, şu an firma ile mahkemelikler. Yüklenici firmanın buranın parasını ödeyip belediyeye devretmesi gerekiyor ama devretmiyor. O onu suçluyor, öbürü diğerini suçluyor; olan burada halka ve insanlara oluyor. Suyumuz sürekli kesik, şu an bile akmıyor. Bidonlara doldurup öyle kullanmaya çalışıyoruz. Hadi biz karı koca yaşıyoruz, emekliyim; peki çoluk çocuğu, geniş ailesi olanlar ne yapacak? Misafir geliyor, rezil oluyoruz. Sosyal konutta oturuyoruz ama hem su sıkıntısı hem de yol sıkıntısı var. Herkes suçu birbirinin üstüne atıp duruyor, mağdur olan ise vatandaş oluyor."

"SUYUMUZ BİR GÜN VARSA, ÜÇ GÜN YOK"

Mahir Tekerek adlı yurttaş, sorunun hem site yönetiminden hem de TOKİ'den kaynaklandığını vurguladı. Mağdur olduklarını ifade eden Tekerek şöyle konuştu:

"Suyumuz bir gün varsa üç gün yok, üç gün gelirse bir hafta gelmiyor. Lavaboya, banyoya giremez hale geldik. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. TOKİ yönetimine gidiyoruz, suçu belediyenin üzerine atıyor. Belediye ise 'Orası bize değil, TOKİ'ye ait. TOKİ'nin sorumluluğunda olduğu için biz oraya giremeyiz, ilgilenemeyiz' diyor. Bu yüzden bizim de elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Suyun en bol olduğu memlekette yaşıyoruz ama suyumuz yok."

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise tepkisini şu ifadelele dile getirdi:

"Su 3-4 günden beri hiç akmıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Hazır su alsak ancak içmeye yetiyor; banyo, mutfak gibi diğer temel ihtiyaçları karşılayamıyoruz. Kaç gündür bidonlarla su taşıyoruz. Bir an önce bu sorunların giderilmesini istiyoruz."