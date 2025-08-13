Osmaniye'de yangına müdahaleye giden orman işçisi kazada şehit oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçisi Adem Nazım Demirel'in şehit olduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçisi Adem Nazım Demirel'in şehit olduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, "Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - ANKARA