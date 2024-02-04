72 yaşındaki kadın elektriksiz ve susuz bir evde yaşam mücadelesi veriyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tek başına yaşayan ve yaşlılık aylığı ile geçinen 72 yaşındaki Kiraz Peksoy, elektriksiz, susuz, tek odalı, sıvasız boyasız derme çatma bir evde, yaşam mücadelesi veriyor. Akü ile lamba yakan Peksoy "Elektriğim, suyum da yok. Suyu elektriği de yan taraftan alacaktım o da 'vermem' diyor kardeşimin eşi. Bir lamba çektik akü ile alıyoruz elektriği de yakıyoruz. Karanlıktayız. Kapı yok pencere yok muşamba çektirdim, muşamba ile yaşıyorum. Onu da komşulardan aldım kapıyı" dedi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Dervişpaşa Mahallesi'nde tek başına yaşayan Kiraz Peksoy, yıllar önce eşini kaybetti. 8 çocuk dünyaya getiren Peksoy'un 3 çocuğu hayatta değil. Tek odalı babasından kalan evde yaşayan Peksoy, evinin pencerelerini muşamba ve duvardaki delikleri ise bezlerle kapatmış. Elektriği olmadığı için akü ile tek bir lamba yakabilen yaşlı kadın, suyu ise akrabasının evinden çektirdiği hortumla karşılamaya çalışıyor. Şimdilerde suyu da kesilen Peksoy, kaymakamlık tarafından kömür yardımı ve aile destek parası 1200 lira ile geçinemediğini söylüyor.
"AKÜ BİTERSE MUM YAKIYORUZ"
Çok zor şartlar altında yaşadığını ifade eden Kiraz Peksoy şöyle konuştu:
"Ben 65 maaşı alıyorum. Kocam da öldü. Evi tamir ettirmeye durumum yok. Elektriğim, suyum da yok. Suyu elektriği de yan taraftan alacaktım o da 'vermem' diyor kardeşimin eşi. Bir lamba çektik akü ile alıyoruz elektriği de yakıyoruz. Karanlıktayız. Kapı yok pencere yok muşamba çektirdim, muşamba ile yaşıyorum. Onu da komşulardan aldım kapıyı. Maaş yetmiyor, nereden yetecek? Hiç bir şey alamıyorum çok perişanım yani. Akü biterse mum yakıyoruz, mum alıp mum yakıyoruz gidiyoruz çarşıdan.
"HER GÜN ÇORBA İÇİYORUM"
Mutfağım yok, kaplar da dışarıda bekliyor. Yiyecek içecek hiç yok işte. Durumum kafi gelmiyor ne yapayım? Meyvemi alamıyorum, eti mi alamıyorum işte ne bileyim ki… Gerekeni alamıyorum. Her gün çorba yapıp çorba içiyorum. Çaresizim, nereden alacaksın eti? Param mı var da et alıp yiyeceğim. Düşenin dostu olmaz."
İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat Depremleri sonrası yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Başkanlık ekonomi ve ticareti güçlendirmeye yönelik çalışmalar, inşa çalışmaları ile eğitim, kültür ve spor alanlarında yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama yayınladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin de konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, sanat ve TV camiasının sevilen isimleri deprem bölgesini ziyaret etti. Züleyha Ortak, Serkan Çağrı, Melike Öcalan ve diğerleri, konteyner kentte yaşayan depremzedelere moral verdi. Ziyaretler sırasında ikramlar yapıldı, sohbetler edildi ve şarkılar söylendi. Züleyha Ortak, ünlü isimlerin depremzedelerle buluşarak moral verdiklerini belirtti.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk Pazar ayini yapıldı. Ayinde saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.
Kayseri'de komşusu Hasibe Soykuk'u başına keserle vurarak öldüren İsmail Kocatürk'ün yeniden ifadesi alındı. Önceki ifadelerinde cinayeti reddeden Kocatürk, cezaevinden yazdığı dilekçeyle cinayeti işlediğini itiraf etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuncay Taymaz, yaptığı araştırmaya göre, Kahramanmaraş depreminin ardından Sivrice-Karlıova arasında 6.5-7 büyüklüğünde deprem oluşabileceğini belirtti. Taymaz, ayrıca Türkiye'deki diğer fay hatlarıyla ilgili de önemli bilgiler paylaştı.
Ukrayna güçleri, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesinde yer alan Lısıçansk kentinde bulunan bir fırına düzenlediği saldırıda biri çocuk 28 kişinin hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda enkaz altından 10 kişi kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırının ABD yapımı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ile gerçekleştirildiği belirtildi.
İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
Son Dakika › Yerel › 72 yaşındaki kadın elektriksiz ve susuz bir evde yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?