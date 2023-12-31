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Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Osmaniye merkezli yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
31.12.2023 - 00:14,  Güncelleme: 00:15
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Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

OSMANİYE - Osmaniye merkezli 3 ilde yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, yılbaşında muhtemel eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahısların eylemlerini engellemeye yönelik olarak Osmaniye merkezli Nevşehir ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polislerinin desteğiyle eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden Mahmut B. tutuklandı.

Şahısların ikametinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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