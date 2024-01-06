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Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlamaları - Son Dakika
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Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlamaları

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 'Osmaniye Şehitlerine Yürüyor' programı yapıldı. Programda kurtuluş mücadelesi kahramanlarından Şehit Kaymakam Saim Bey ve şehitler için dua edildi. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniyelilerin kahramanlık geleneğini devam ettirdiğini vurgulayarak, şehitlerin anısını yaşatmanın önemine değindi.

Osmaniye\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlamaları
06.01.2024 - 18:47,
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Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen "Osmaniye Şehitlerine Yürüyor" programı yapıldı.

Programda kurtuluş mücadelesi kahramanlarından Şehit Kaymakam Saim Bey ve şehitler için dua edildi. Programın ilk bölümünde, Şehit Kaymakam Saim Bey Dağı'nda toplanarak Şehitler Yolu'ndan tören alanına yürüyen öğrenciler, Şehit Saim Bey Dağı'ndan getirilen Türk bayrağını, Vali Erdinç Yılmaz'a teslim ettiler. Ardından Zafer Camii imam hatibi Mahmut Durmuş Kur'an-ı Kerim okudu ve İl Müftüsü Ali Çakmak, şehitler için dua okudu. Osmaniye Kültür, Sanat, Tarih, Turizm Derneği Başkanı İsmet İpek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törende konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Saim Bey ve arkadaşları kahramanlığın sadece tanımını yapmamışlar, ne olduğunu bizzat canlarını feda ederek göstermişlerdir. Geri dönmemek üzere ileriye atılmaktır kahramanlık. Gönüller sızlasa da düşenlerin yasından onların arkasından koşabilmektir kahramanlık. Bugün vatan toprağı Saim Bey gibi kahramanlar sayesinde aydınlanıyor. Bu yüzden, gökte bayrak gibi doğan bu yiğitleri unutmamak, unutturmamak bizlere düşen en temel vazifedir. Saim Bey ve arkadaşları gibi, 102 yıl önce düşmana hak ettiği cevabı veren Osmaniyeliler; bugün de ecdadının yaktığı bağımsızlık meşalesini devam ettirmekte ve memleketimizde gözü olanlarla canı pahasına mücadele ederek "Şehitler Diyarı" unvanını hak etmektedir" dedi.

Törenin son bölümünde Vali Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları, üzerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta karanfiller bıraktı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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