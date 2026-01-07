Osmaniye'nin Kurtuluşu Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmaniye'nin Kurtuluşu Kutlandı

Osmaniye\'nin Kurtuluşu Kutlandı
07.01.2026 13:37  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekiplerinin tüfekli gösterisi törene damga vurdu.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Program; Devlet Bahçeli Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Vali Erdinç Yılmaz tarafından şeref defteri imzaladı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bağımsızlık meşalesi, Anadolu topraklarının her karışında olduğu gibi kahramanlığın diyarı aziz memleketimiz Osmaniye'mizde de yakılmaya başlar. Osmaniyeli Kuvayı Milliye birlikleri, bu bereketli topraklara düşman postalı değdirmemek için yekvücut olur. Bugün olduğu gibi kadın erkek, küçük büyük demeden her zaman vatan topraklarının savunması için hazır olan Osmaniye, 104 yıl önce bugün büyük bir destan yazarak düşmanları bu topraklardan Allah'ın izniyle kıyamete kadar kovmuştur."

"7 Ocak ruhu, hamdolsun 6 Şubat depreminden sonra da, asrın felaketinden sonra da bugün dimdik ayaktadır" diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise, "104 yıl önce canlarını seve seve veren vatan kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi saygı ve hürmetle anıyorum. Bugün 7 Ocak ruhunu, Cebel-i Bereket'in gururunu yaşıyoruz. Akdeniz'den, İskenderun'dan Anadolu'nun içlerine işgal gücü olarak girmek isteyen Fransızlara 'dur' diyen Kuvayı Milliye'yi ve başlarındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hürmet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun. İşte 7 Ocak ruhu, 104 yıl önce doğan bu 7 Ocak ruhu, hamdolsun 6 Şubat depreminden sonra da, asrın felaketinden sonra da bugün dimdik ayaktadır. Bizler, yıkılan o enkazların altında kalan yuvalarımızı tekrar aynı ruhla kaldırmanın, 104 yıl sonra da haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Programın devamında şiirler okundu, ardından Halkoyunları Topluluğu gösterilerini sergiledi. Jandarma Komutanlığı Mehteran Birliğinin seslendirdiği marşlara protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Tören Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekiplerinin tüfekli gösterisiyle sona erdi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmaniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'nin Kurtuluşu Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:16:13. #7.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'nin Kurtuluşu Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.