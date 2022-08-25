Vali Yılmaz, konuk olduğu ailelerin sorun ve taleplerini dinliyor - Son Dakika
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Vali Yılmaz, konuk olduğu ailelerin sorun ve taleplerini dinliyor

25.08.2022 09:08
Vali Yılmaz, konuk olduğu ailelerin sorun ve taleplerini dinliyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, konuk olduğu ailelerin sorun ve taleplerini dinliyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, konuk olduğu ailelerin sorun ve taleplerini dinliyor.

Vali Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirdiği ev ziyaretlerini sürdürüyor. Bu hafta 2 çocuklu bir aileye misafir olan Yılmaz, ailenin sorun ve isteklerini dinliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut'unda eşlik ettiği aile ziyaretlerinde çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Yılmaz, onlara çeşitli hediyeler veriyor.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Evlerine misafir olduğumuz vatandaşlarımız ile sohbet ediyoruz. Sohbetimiz sırasında bize ilettikleri bir talep ya da sorunları varsa yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz'ı evlerinde konuk etmekten mutluluk duyduklarını dile getiren aile üyeleri ise ziyaretlerinden dolayı Vali Yılmaz'a teşekkür etti. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yılmaz, konuk olduğu ailelerin sorun ve taleplerini dinliyor - Son Dakika

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