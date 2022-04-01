Osmaniye Valisi, konuk olduğu ailelerin sorunlarına ortak oluyor - Son Dakika
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Osmaniye Valisi, konuk olduğu ailelerin sorunlarına ortak oluyor

01.04.2022 08:37
Osmaniye Valisi, konuk olduğu ailelerin sorunlarına ortak oluyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirilen ev ziyaretlerinde konuk olduğu ailenin sorun ve taleplerini dinliyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirilen ev ziyaretlerinde konuk olduğu ailenin sorun ve taleplerini dinliyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirdiği ev ziyaretlerini sürdürüyor. Bu hafta da 3 çocuklu bir aileye misafir olan Yılmaz, ailenin sorun ve isteklerini dinledi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut'unda eşlik ettiği aile ziyaretlerinde çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Yılmaz, çocuklara çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmedi.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, " Evlerine misafir olduğumuz vatandaşlarımız ve çocukları ile sohbet ediyoruz. Bize ilettikleri bir talep ya da sorunları varsa yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz'ı evlerinde konuk etmekten mutluluk duyduklarını dile getiren aile üyeleri ise ziyaretlerinden dolayı Vali Yılmaz'a teşekkür etti. - OSMANİYE

Osmaniye Valisi, konuk olduğu ailelerin sorunlarına ortak oluyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaniye Valisi, konuk olduğu ailelerin sorunlarına ortak oluyor - Son Dakika


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