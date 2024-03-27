Osmaniyeli değirmenci, babadan kalma taş değirmende teknolojiye karşı direniyor
OSMANİYE - Osmaniye'de yaşayan Halil İbrahim Biçici, babasından kalan 54 yıllık taş değirmende geleneksel yöntemlerle değirmencilik yaparak ekmek parasını kazanıyor.
Osmaniye kent merkezi Mareşal Fevzi Çakmak Mahalllesi'nde 54 yıl önce kurulan taş değirmen, geleneksel yöntemlerle işletilmeye devam ediyor. Değirmeni babasından devralan 48 yaşındaki Halil İbrahim Biçici'de geleneksel yöntemlerle bulgur öğüten değirmenciliğin son temsilcilerinden. Biçici, teknolojiye direnerek geleneksel yöntemlerle ekmek parasını kazanmaya devam ediyor.
Artık modern sistemler sayesinde taş değirmenlerinin son demini yaşadığını söyleyen Halil İbrahim Biçici, " 1970'li yıllarda bu değirmen kurulmuş taş değirmeni olarak geçiyor. Zaten şu an bu taş değirmenin son demine geldi. Artık bundan sonrası yok yeni sistemler, yeni modern değirmen yaptılar. Osmaniye çapında 2-3 tane taş değirmeni var onun harici yeni değirmenler. Babam çalıştırıyordu burayı babamdan biz devraldık, kardeşimle beraber devam ediyoruz. Gittiği yere kadar devam edeceğiz zaten, organik yine taşla dövüyoruz. Dövmelerimiz, unlarımız taşla çekiliyor. Sistemi gördüğünüz gibi taşlarımız dönüyor zaten bazıları hatta diyor ki taş işi kaldı mı biz diyoruz gelin bakın, yerinde görün diyoruz unu kepekli çekiyoruz diyoruz. İnsanlara her şeyi söylüyoruz geliyorlar bakıyorlar biz bunu gittiği yere kadar sürdüreceğiz. Teknolojide bu çarpma usulü çıktı, demirle vurdurarak yapma işi çıktı. Taşla ezme yok, sadece bulgurlu çekerken taşla çekiyorlar. Aslında bu modeller, bu eski sezonlar kalmadı, ama biz babadan kaldığı için devam ediyoruz" dedi.
Taş değirmenciliğin sona erdiğini dile getiren Biçici, "Bulgur, un, dövme satıyoruz alan müşterilerimiz gayet memnun ürünlerimizden şu an çekim işi maalesef bitti. İnsanlar buğdayını kaynatamıyor artık apartman olduğu için genellikle satış üstüne yapıyoruz. Biz kendimiz kaynattığımız buğdayları, getirip burada çekip halkımıza sunuyoruz. Zaten taş değirmeni kalmadı Ordu ve Rize tarafında var birde köylük kırsal alanlarda var, taş değirmeni onun harici şehirlerde değirmencilik sektörü maalesef yani tükenmek üzere." dedi
Son Dakika › Yerel › Osmaniyeli değirmenci, babadan kalma taş değirmende teknolojiye karşı direniyor - Son Dakika
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında 'Sen seçimi al gerisi bende' dediğini belirterek desteğini esirgemediğini ifade etti. Çetinkaya, gençlerin desteğini de göz doldurdu.
Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde 'tutum belgesini' açıkladı. Belgede, KESK'in emekten yana, demokratik, katılımcı, şeffaf, toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan, özgürlükçü ve ekolojik bir biçimde yeniden yapılanmayı savunduğu belirtildi. Ayrıca, toplumsal yararı esas alan adaylara oy verilmesi gerektiği vurgulandı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un Yalıçiftlik, Kızılağaç, Güvercinlik ve Torba mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu. Tosun'un Güvercinlik'teki halk buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Başkan Cengiz Ergün'e tam destek vereceklerini söyledi.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirterek, Türkiye'nin kaybetmesi halinde ekonomide kriz yaşanacağını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'deki törende Avrupa Birliği'ni ağır ithamlarla suçladı. Orban, Brüksel'i işgalci imparatorluklara benzetti ve Macaristan'ın bağımsızlığını korumak için Brüksel'i ele geçirmekten başka çareleri kalmadığını söyledi. Orban'ın Brüksel'e karşı saldırılarının dozunu arttırmasının nedenleri arasında yaklaşan seçimler ve Brüksel'in Macaristan'a karşı yaptırım paketleri hazırladığı haberleri yer alıyor.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi'nde cezaevinin yerine kültür, sanat ve spor alanlarının bulunacağı bir proje hayata geçireceklerini açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'da 5 yılda yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım yaparak turizmin gelişmesine katkı sağladı. Yol bakım çalışmalarından içme suyu şebekesine kadar birçok alanda önemli projeler hayata geçirildi.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını ve bu süre zarfında iktidar partisinin belediye başkanı olmanın avantajını kullandıklarını ifade etti. Başkan Yarka, eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, çıraklık döneminin bittiğini ve ustalık döneminin başladığını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan, Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette seçim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?