Osmanlı Kudüs'ünü Haritalandırma Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmanlı Kudüs'ünü Haritalandırma Projesi Başladı

Osmanlı Kudüs\'ünü Haritalandırma Projesi Başladı
03.07.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pamukkale Üniversitesi, Osmanlı Kudüs tapularını dijitalleştirip haritalandıracak projeye başladı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) Dekanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt ile "Osmanlı Kudüs'ünü Haritalandırmak" başlıklı uluslararası destekli proje ekibini makamında kabul etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı uluslararası bir araştırma kurumu olan İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından desteklenen proje, Prof. Dr. Cengiz Tomar'ın (IRCICA) danışmanlığında ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yasemin Avcı'nın yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. 2025 yılının Mayıs ayında başlayan proje çalışmalarının iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt'ın da desteklediği proje ekibinde; Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Kamuran Şimşek, Dr. Öğr. Üyesi Rauf Belge ve Kastamonu Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Alaattin Dolu da araştırmacı olarak yer alıyor. Proje kapsamında ayrıca PAÜ doktora öğrencilerinden Mihriban Uçar ile Yunus Emre Akyol bursiyer olarak görev yapıyor.

Projenin yürütücülüğünü üstlenen Prof. Dr. Yasemin Avcı doktora eğitiminden itibaren Osmanlı Kudüs'ü hakkında, aralarında European Research Council (Open Jerusalem, https://www.openjerusalem.org/) tarafından da desteklenmiş olan pek çok uluslararası araştırma projesinde yer alıyor. Prof. Dr. Yasemin Avcı'nın bu projelerde görev alan öğrencileri Mihriban Uçar ve Yunus Emre Akyol, doktora tezlerini de Osmanlı Kudüs'ü üzerine hazırlıyorlar. Mihriban Uçar ve Yunus Emre Akyol'un da bursiyer olarak yer aldığı Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen "Kudüs'te İmparatorluk Normları: Kamusal Mekan ve Toplumsal Kimlik" başlıklı proje Prof. Dr. Yasemin Avcı'nın yürütücülüğünde kısa bir süre önce tamamlandı.

Kudüs Tapuları İlk Kez Akademik Nitelikli Bir Çalışmaya Dönüşecek

2017'den bu yana ulusal basında da sık sık yer alan Kudüs tapuları ilk kez akademik nitelikli bir çalışmaya dönüşeceği bildirilen ve IRCICA tarafından desteklenen yeni proje ile ilk aşamada; 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı el yazması olarak hazırlanan 12 bin adet tapu kaydı dijital ortama aktarılacak, ikinci aşamada ise Kudüs'te mülkiyet hakkına sahip olanların adları ve mülklerinin konumları üretilen yeni haritalarla görselleştirilecek.

İsrail'in Kudüs Müslümanlarının Mülkiyet Hakları Proje'den Elde Edilecek Sonuçlarla Belirlenmesi Öngörülüyor

Osmanlı Kudüs'ü ilk kez görselleştirilecek, Müslümanlara ait ibadetgahlar, vakıf binaları, ticari yapılar, pazar yerleri ve elbette meskenler ilk kez dijital tarih programları kullanılarak büyük ölçekli haritalarda işaretlenecek. Mülkiyet problemlerinde Osmanlı tapularının hukuki belge olarak günümüzde de geçerliliğini koruduğu bilinen ve İsrail'in Kudüs Müslümanlarının mülkiyet haklarını türlü bahanelerle görmezden gelmesine karşılık projeden elde edilecek sonuçların etkili bir cevaba dönüşmesi bekleniyor. Söz konusu çalışma Kudüs'te uzun yıllardır devam eden haksızlıkların önüne geçilmesinde önemli bir adım olarak görülürken, Proje sonuçlandığında ise Kudüs Müslümanlarının şehrin kadim halkı olduğu kuvvetle vurgulanmış olacağı tahmin ediliyor.

Rektör Güngör: "Osmanlı Kudüs'ünü belgeleyecek ve haritalandıracak bu özgün çalışmanın hem akademik alana hem de uluslararası kamuoyuna önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır."

Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör makamında kabul ettiği proje ekibini Filistin meselesine bilimsel katkı sunacak bu anlamlı projelerinden dolayı ekibi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Osmanlı Kudüs'ünü belgeleyecek ve haritalandıracak bu özgün çalışmanın hem akademik alana hem de uluslararası kamuoyuna önemli katkılar sağlayacağına dair inancını ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale Üniversitesi, Kültür Sanat, Osmanlı, Eğitim, Yerel, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmanlı Kudüs'ünü Haritalandırma Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı
Sıra beklediği için sinirlendi, kasiyer kadının burnunu kırdı Sıra beklediği için sinirlendi, kasiyer kadının burnunu kırdı
Erzurum’da 4.1 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Felipe Melo’dan milli yıldıza çağrı: Galatasaray’a gel kardeşim Felipe Melo'dan milli yıldıza çağrı: Galatasaray'a gel kardeşim
Aras Kargo’nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu
Bursa’da tehlike çanları: Şehrin 84 günlük suyu kaldı Bursa'da tehlike çanları: Şehrin 84 günlük suyu kaldı
Fenerbahçe’nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam
Juventus’tan Victor Osimhen için resmi açıklama Juventus'tan Victor Osimhen için resmi açıklama
Çeşme ve Urla’da yangın Bazı mahalleler tahliye edildi Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi
Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi

13:00
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek’ten umut dolu mesaj geldi
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi
12:52
Uzun süredir fuhuş skandallarına konu olan ilçede tepki çeken bir görüntü daha
Uzun süredir fuhuş skandallarına konu olan ilçede tepki çeken bir görüntü daha
11:39
Çeşme ve Ödemiş’teki yangınlar büyüdü Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
11:07
Akaryakıta ÖTV ayarı Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
19:47
A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2025 Avrupa Şampiyonası için aday kadrosu belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2025 Avrupa Şampiyonası için aday kadrosu belli oldu
19:36
Bayburt’ta küçük uçak düştü 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
19:28
Fenerbahçe’nin hedefi Jonathan David, Juventus’a imza yolunda
Fenerbahçe'nin hedefi Jonathan David, Juventus'a imza yolunda
19:23
Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale
Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale
19:09
Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu
Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu
18:55
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar 3 sanık tahliye edildi
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 3 sanık tahliye edildi
18:43
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi satışa çıkarıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı
18:41
Trabzonspor’da Alan Virginius için anlaşma tamam
Trabzonspor'da Alan Virginius için anlaşma tamam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 14:19:29. #7.13#
SON DAKİKA: Osmanlı Kudüs'ünü Haritalandırma Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.