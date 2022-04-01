Otizm Farkındalık Günü'nde Vali Tutulmaz'ı ziyaret ettiler - Son Dakika
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Otizm Farkındalık Günü'nde Vali Tutulmaz'ı ziyaret ettiler

01.04.2022 12:46
Otizm Farkındalık Günü'nde Vali Tutulmaz'ı ziyaret ettiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık gününde; Özel Eğitim Uygulama Okulu Üçüncü Kademe öğrencileri ile Karaelmas Otizmli Bireyler Derneği Başkanı Arife Dereli ve çocuklarımız Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler.

Vali Tutulmaz ziyarette "Toplum olarak otizmin farkındayız, otizmli bireylerimizin iyi bir özel eğitim almaları ve sosyal hayatta olabildiğince yer almalarına yönelik çalışmalarla her zaman yanlarında olacağız" dedi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Tutulmaz çeşitli hediyeler verdi. - ZONGULDAK

Otizm Farkındalık Günü'nde Vali Tutulmaz'ı ziyaret ettiler
Otizm Farkındalık Günü'nde Vali Tutulmaz'ı ziyaret ettiler
Otizm Farkındalık Günü'nde Vali Tutulmaz'ı ziyaret ettiler

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Rehabilitasyon Merkezi, Arife, Nisan, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Otizm Farkındalık Günü'nde Vali Tutulmaz'ı ziyaret ettiler - Son Dakika


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