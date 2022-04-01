Otizm Farkındalık Günü renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde eğlence programı düzenledi. Burada otizmli öğrencilerle buluşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu bilinçle yaşamalıyız" dedi.

İnegöl Belediyesi, Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi organizasyonuyla eğlence programı düzenledi. Farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin de davet edildiği program, Kent Müzesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Konserler, eğlenceler ve farklı gösterilerle süslenen programda, otizmli öğrenciler keyifli bir gün geçirdi. Programa Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Başkan Taban, burada yaptığı konuşmada "Bugün Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir aradayız. Hatırlamak ve hatırlanmak çok güzel. Ancak bunun yanı sıra bunu insan yaşamına tatbik etmek, farkındalıkları arttırmak da kıymetli. Hayata dair söylenecek çok şey var ancak hepimiz ölüme de adayız. Aynı şekilde hepimiz birer engelli adayıyız. Bu düşünceyle, bu bilinçle yaşadığımızda birbirimizle olan dayanışmamızın artacağını düşünüyorum. Ne kadar farkında olan insan varsa, o toplum bana göre daha büyük bir katma değeri ortaya koyar" ifadelerine yer verdi.

İkramların da yapıldığı program, yaklaşık 2 saat süresince eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oldu. - BURSA