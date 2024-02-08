Otizmli Moris Karmona\'nın kitabı \'Morhis\' imza gününde yoğun ilgi gördü

Karşıyaka Belediyesi ile YAZŞANDER ve Kedi Otizm Derneği'nin desteği ile yayınlanan 'Morhis' adlı kitabın imza günü yoğun ilgi gördü.
Karşıyaka'da yaşayan otizmli Moris Karmona'nın biyografi tarzında yazdığı Morhis isimli kitap, Karşıyaka Belediyesi Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi'nde düzenlenen 'Benimkisi Bir Otizm Hikayesi' başlıklı söyleşi ve imza günü etkinliğiyle kamuoyuna tanıtıldı.
Karşıyaka Belediyesi, Yazarlar ve S¸airler Dayanıs¸ma Dernegˆi (YAZŞANDER), Kabul, Eşitlik, Dahil olma, İstihdam- Otizm Derneği'nin (KEDİ) desteği ve Dogˆan Yapı I·ns¸aat I·ç ve Dıs¸ Ticaret Ltd. S¸ti. sponsorluğunda sınırlı sayıda yayınlanan kitap, ücretsiz olarak okuyucuyla buluştu.
"BENİMKİSİ BİR OTİZM HİKAYESİ"
Kitabının imza törenini gerçekleştiren Moris Karmona, 'Benimkisi Bir Otizm Hikayesi' başlıklı söyleşide hayat hikayesini, uğradığı zorbalıkları ve yaşamın içinde var olma mücadelesini anlattı. Karşıyaka Belediyesi Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen söyleşi, salonu dolduran davetliler tarafından ilgiyle dinlenirken, Moris Karmona'nın yaptığı konuşma ayakta alkışlandı.
KENDİSİ KALEME ALDI
Karşıyaka'da yaşayan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almakla birlikte kültür-sanat aktivitelerini de yakından takip ettiğini belirten Karmona, kitabı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Karmona, "Bu kitap ile tüm otizmlilere rol model olmak istiyorum. Atatürk'ün izinde, engel tanımayan bir yazarım. Yaşadıklarım içimde kalsın istemedim, başkaları da öğrensin diye kitabımı yazdım. Otizmliler toplum içinde ayrımcılığa uğramamalı. Otizmli çocuklara yapılan akran zorbalığı önlenmeli. Otizmli çocuğu olan ailelerin de kitabımı ilgiyle okuyacağını düşünüyorum" diye konuştu.
"ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi ve Karşıyaka Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Hülya Polat, engellilerin hak savunusu alanında yaptığı çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Ne yazık ki sonuçlar istediğimiz hızda alınmıyor. Ancak bu alanda çalışanları desteklemeyi ve birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.
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