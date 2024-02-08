Otizmli Moris Karmona'nın kitabı 'Morhis' imza gününde yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Otizmli Moris Karmona'nın kitabı 'Morhis' imza gününde yoğun ilgi gördü

Otizmli Moris Karmona\'nın kitabı \'Morhis\' imza gününde yoğun ilgi gördü

Karşıyaka Belediyesi ile YAZŞANDER ve Kedi Otizm Derneği'nin desteği ile yayınlanan 'Morhis' adlı kitabın imza günü yoğun ilgi gördü. Otizmli Moris Karmona'nın biyografi tarzında yazdığı kitap, Karşıyaka Belediyesi Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

08.02.2024 10:23  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Belediyesi ile YAZŞANDER ve Kedi Otizm Derneği'nin desteği ile yayınlanan 'Morhis' adlı kitabın imza günü yoğun ilgi gördü.

Karşıyaka'da yaşayan otizmli Moris Karmona'nın biyografi tarzında yazdığı Morhis isimli kitap, Karşıyaka Belediyesi Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi'nde düzenlenen 'Benimkisi Bir Otizm Hikayesi' başlıklı söyleşi ve imza günü etkinliğiyle kamuoyuna tanıtıldı.

Karşıyaka Belediyesi, Yazarlar ve S¸airler Dayanıs¸ma Dernegˆi (YAZŞANDER), Kabul, Eşitlik, Dahil olma, İstihdam- Otizm Derneği'nin (KEDİ) desteği ve Dogˆan Yapı I·ns¸aat I·ç ve Dıs¸ Ticaret Ltd. S¸ti. sponsorluğunda sınırlı sayıda yayınlanan kitap, ücretsiz olarak okuyucuyla buluştu.

"BENİMKİSİ BİR OTİZM HİKAYESİ"

Kitabının imza törenini gerçekleştiren Moris Karmona, 'Benimkisi Bir Otizm Hikayesi' başlıklı söyleşide hayat hikayesini, uğradığı zorbalıkları ve yaşamın içinde var olma mücadelesini anlattı. Karşıyaka Belediyesi Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen söyleşi, salonu dolduran davetliler tarafından ilgiyle dinlenirken, Moris Karmona'nın yaptığı konuşma ayakta alkışlandı.

KENDİSİ KALEME ALDI

Karşıyaka'da yaşayan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almakla birlikte kültür-sanat aktivitelerini de yakından takip ettiğini belirten Karmona, kitabı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Karmona, "Bu kitap ile tüm otizmlilere rol model olmak istiyorum. Atatürk'ün izinde, engel tanımayan bir yazarım. Yaşadıklarım içimde kalsın istemedim, başkaları da öğrensin diye kitabımı yazdım. Otizmliler toplum içinde ayrımcılığa uğramamalı. Otizmli çocuklara yapılan akran zorbalığı önlenmeli. Otizmli çocuğu olan ailelerin de kitabımı ilgiyle okuyacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi ve Karşıyaka Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Hülya Polat, engellilerin hak savunusu alanında yaptığı çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Ne yazık ki sonuçlar istediğimiz hızda alınmıyor. Ancak bu alanda çalışanları desteklemeyi ve birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Pakistan seçimlerinde son durum! Oy verme işlemi saat 17.00'da bitti
    00:17 Pakistan seçimlerinde son durum! Oy verme işlemi saat 17.00'da bitti

    Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların ''en kısa sürede'' açıklanacağını belirtti.

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik
    08 Şub Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.

  • Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
    08 Şub Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.

  • Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
    08 Şub Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    08 Şub İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • ABD'den İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur
    08 Şub ABD'den İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur

    Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    08 Şub Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    08 Şub Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

Sancar Maruflu, Karşıyaka, Otizm, kedi, Sivil Toplum, Engelliler, Etkinlikler, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otizmli Moris Karmona'nın kitabı 'Morhis' imza gününde yoğun ilgi gördü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 02:09:15. #1.12#
SON DAKİKA: Otizmli Moris Karmona'nın kitabı 'Morhis' imza gününde yoğun ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement