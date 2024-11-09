Oto yedek parça iş yerinde yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Oto yedek parça iş yerinde yangın

Geniş Video İzle

Afyonkarahisar'da bir oto yedek parça satan iş yerinde çıkan yangında büyük maddi hasar oluştu.

09.11.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oto yedek parçası satan iş yeri alevlere teslim oldu

Çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da oto yedek parçası satan iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin 1 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, yangın sonrası ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, İkinci Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yedek parça satışı yapan iki katlı iş yerinde sabah karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören site görevlileri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, İtfaiye, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oto yedek parça iş yerinde yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi damga vurdu Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
11:17 Elektrik ve doğalgazda “çoktan çok, azdan az“ dönemi başlıyor Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor
11:01 Çocuk gelini konuk eden Esra Erol’un sorusu programa damga vurdu Çocuk gelini konuk eden Esra Erol'un sorusu programa damga vurdu
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
15:42 Emekçi bir baba, prenses olmak isteyen kızının hayalini böyle gerçeğe dönüştürdü Emekçi bir baba, prenses olmak isteyen kızının hayalini böyle gerçeğe dönüştürdü
15:39 Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler sözleri Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler sözleri
15:31 MHP’li vekilden TBMM’yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz
15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’tan ilk isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan ilk isteği
15:04 Jennifer Lopez, ’Unstoppable’ filminin Londra Galasında göz kamaştırdı Jennifer Lopez, 'Unstoppable' filminin Londra Galasında göz kamaştırdı
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
14:42 Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika’ya uyarlandı Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika'ya uyarlandı
14:39 Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi
14:29 Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 13:08:50. #1.13#
SON DAKİKA: Oto yedek parça iş yerinde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.