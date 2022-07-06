Son dakika: Otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaş toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika: Otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaş toprağa verildi

06.07.2022 22:27

Son dakika haberine göre Otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaş toprağa verildi Kırklareli'ndeki otobüs kazasında hayatını kaybeden Cengiz Bayraktaroğlu Edirne'de toprağa verildi.

Otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaş toprağa verildi

EDİRNE - Kırklareli'ndeki otobüs kazasında hayatını kaybeden Cengiz Bayraktaroğlu Edirne'de toprağa verildi.

Kırklareli de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Cengiz Bayraktaroğlu Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne Bodrum seferini gerçekleştiren yolcu otobüsünün Kırklareli'nin Lüleburgaz yakınlarında şarampole yuvarlanması için sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Cengiz Bayraktaroğlu'nun cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesinden morgundan alınıp Edirne'ye getirildi.

Cenazeye Bayraktaroğlu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hacı İlbey Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Bayraktaroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

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Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika: Otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaş toprağa verildi - Son Dakika

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