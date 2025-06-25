Otobüs Şoföründen Örnek Davranış: Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Kırıkkale'de otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hattan çıkıp hastaneye yetiştirdi. O anlar anbean aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de şehir içi sefer yapan belediye otobüsünde seyahat eden 69 yaşındaki Mahmut Taşkın aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden otobüs şoförü Muhammed Üstüner, hattın dışına çıkarak hastayı kısa sürede Yüksek İhtisas Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı. Olay anına ilişkin görüntüler ise otobüsün güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Otobüs şoförü Muhammed Üstüner, hattan çıkarak hastayı en hızlı şekilde acil servise yetiştirmeye çalıştığını söyledi. Üstüner, "Araç içerisinde sesler geldi. Seslerin ne olduğunu anlamaya çalışırken 'bir hasta var' denildi. Hattan çıkarak hastayı en hızlı şekilde sağlık kuruluşuna sevk etmeye çalıştım. Yolculara 'sakin olun, hastayı yetiştireceğim' dedim. Onlar da bana uyum sağladı. Hep birlikte hastanın etrafını açmaya çalıştılar. Acil servisin önüne geldiğimde kornaya basarak içerideki personelin dışarı çıkmasını sağladım. Sedye ile taşınarak doktorlar müdahale etti. Biz burada sadece vatandaşların eşyalarını değil, canlarını da taşıyoruz. Canlar bize emanet, biz de sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi. - KIRIKKALE