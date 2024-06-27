Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.06.2024 17:51
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Kerebi Gazi 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes T. yönetimindeki 19 UD 015 plakalı motosiklet ile Şadi Ö. 41 H yönetimindeki 9526 plakalı Ford Focus marka otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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