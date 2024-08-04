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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kaşyukarı mahallesi, Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Emre Can E. idaresinde olan 32 ACG 991 plakalı motosiklet, DP 814 ZV Fransa plakalı Furkan Ö. idaresindeki Wolkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Süleyman E. sürüklenerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.