Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı

09.03.2022 19:36

Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralıDenizli Karayolu Kötekli kavşağında meydana gelen kazada Muğla eski Vali Yardımcısı Antalya Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten'in kızı Safiye Köten yaralandı.

Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı

MUĞLA Muğla- Denizli Karayolu Kötekli kavşağında meydana gelen kazada Muğla eski Vali Yardımcısı Antalya Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten'in kızı Safiye Köten yaralandı.

Menteşe Ortaköy istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Safiye Köten yönetimindeki 48 AFA 838 plakalı otomobil Bağlarbaşı mevkiinde önünde seyreden Cavit Güreşçi yönetimindeki 03 NC 100 plakalı saman yüklü kamyonun altına girdi. Yaklaşık 100 metre kamyonun altında sürüklendi.

Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ambulans, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri araç sürücü koltuğunda sıkışan Safiye Köten'i bulunduğu yerden çıkararak 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Yaralı Safiye Köten Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaz sonrası karayolunda trafik tek şeritten verilirken, araç sıkıştığı yerden çekici yardımı ile kurtarıldı.

Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı
Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı
Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı Saman yüklü kamyonun altına giren otomobil sürücü ağır yaralandı Saman yüklü kamyonun altına giren otomobil sürücü ağır yaralandı

Konyaaltı, Otomobil, Muğla, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
19:18 Chelsea'ye talip olan Bitlisli Türk iş insanı Muhsin Bayrak müjdeyi verdi: Londra'da görüşmeye başladık
19:10 İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşen Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bu tarihi ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum
19:02 Ayçiçek yağını taşıyan gemi yola çıktı! 15 Mart'ta Türkiye'de
18:24 İsrail Cumhurbaşkanı 19 yıl sonra Türkiye'de: Hepimiz için bereket getirir
18:22 Savaşa sessiz kaldı! Ukrayna Milli Takımı'nda yer alan futbolcunun tüm unvanları geri alındı
18:17 Dost olmayan ülkeler belirlendi! Rusya tespit ettiği şirketleri kamulaştırıyor
17:54 Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum
17:39 Enes Ünal başarısıyla gururlandırdı! Yine ayın oyuncusu seçildi
17:30 Hamile kadın doktorun söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı! İkinci rahminden de hamile kaldı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 19:45:48. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil kamyonun altına girdi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement