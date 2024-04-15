Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı Kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Yerel

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı Kaza güvenlik kamerasında

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ışık ihlali nedeniyle otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntülerde kırmızı ışıkta dönmeye çalışan hafif ticari araca otomobil çarpıyor. Kazanın ardından diğer sürücüler yardıma koştu. Soruşturma devam ediyor.

15.04.2024 22:18  Güncelleme: 22:20
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Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza güvenlik kamerasında

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde ışık ihlali nedeniyle otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca- Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat'tan Çorum istikametine seyir halinde olan Erdal Kırtepe yönetimindeki 19 BE 891 otomobil ile Ali Yücel Çokol yönetimindeki hafif ticari araç ile Zile Kavşağında çarpıştı. Kazada sürücülerden Erdal Kırtepe yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Alaca Devlet Hastanesi'ne ardından Çorum'a sevk edildi.

Kaza güvenlik kamerasında

Trafik kazası bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kırmızı ışıkta kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araca otomobil çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta savruluyor. Kazanın ardından sürücülerin imdadına yoldan geçen diğer sürücüler yetişiyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı Kaza güvenlik kamerasında
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı Kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

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