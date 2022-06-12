Daha sonra motor kısmı ile çamurluk kısmına sıkıştığı anlaşılan yavru kedi, koruyucu davlumbazın sökülmesi ile bulunduğu yerden çıkarak, doğal yaşam ortamına döndü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Otomobilin çamurluğuna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı - Son Dakika

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