Otomobilin çamurluğuna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı - Son Dakika
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Otomobilin çamurluğuna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı

12.06.2022 00:58
Otomobilin çamurluğuna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı

Nevşehir'de bir otomobilin çamurluk kısmına giren yavru kediyi, sanayi esnafı kurtardı.

Nevşehir'de bir otomobilin çamurluk kısmına giren yavru kediyi, sanayi esnafı kurtardı.

Ürgüp ilçesinden yola çıkan otomobil sürücüsü Nevşehir merkeze gittiğinde aracının ön kısmından sesler gelmesi üzerine sanayiye götürdü. Sanayideki ustalar araçta kedi sıkıştığını anlayınca, otomobilin lastiklerini söktü.

Daha sonra motor kısmı ile çamurluk kısmına sıkıştığı anlaşılan yavru kedi, koruyucu davlumbazın sökülmesi ile bulunduğu yerden çıkarak, doğal yaşam ortamına döndü. - NEVŞEHİR

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Otomobilin çamurluğuna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı Otomobilin çamurluğuna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı KAHRAMANMARAŞ - Aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı KAHRAMANMARAŞ - Aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otomobilin çamurluğuna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı - Son Dakika

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