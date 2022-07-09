Otomobilin çarptığı yavru köpeğe vatandaş sahip çıktı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yavru köpeğe vatandaş sahip çıktı

09.07.2022 12:32
Otomobilin çarptığı yavru köpeğe vatandaş sahip çıktı

Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobil yavru köpeğe çarptı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobil yavru köpeğe çarptı. Kazada ayağı kırılan yavru köpeğe yoldan geçen bir vatandaş sahip çıktı. yavru köpeği evine götüren vatan kırılan ayağını alçıya alarak tedavi etti.

Oltu'da dün akşam saatlerinde bir otomobilin yavru köpeğe çarpması sonucu yavru köpeğin sağ arka ayağı kırıldı. Oltulu Beycan Onat, yoldan geçtiği sırada yavru köpeğin feryadını duyması üzerine köpeği alıp eve götürdü. Köpeğin ayağının kırıldığını fark eden veterinere ulaşmaya çalıştı. Bayram tatili dolayısıyla veterinere ulaşamayan Onat, yavru köpeğin ayağını alçıya alarak tedavi etti.

Oltulu hayvan sever Beycan Onat, "Dün gece postane tarafından gelirken bir araba bu yavru köpeğe çarptı, bırakıp gitti. Ben köpeğin sesini duydum. O sese iki büyük köpek geldi yanına onlardan yardım ister gibi çemkiriyordu. Bende baktım köpeğin ayağı kırık. Ayağı kırık platin koyulması gerekiyor bende bunu ağaç destekli şekilde sardım. Pazartesi günü hayvan hastanesine göndereceğim" dedi.

Vatandaş Mustafa Doğan ise "Yavru köpeğe araba çarpmış, Beycan abi ayağını alçıya aldı. Kendisine çok teşekkür ederiz çok duyarlı bir abimiz Allah razı olsun" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otomobilin çarptığı yavru köpeğe vatandaş sahip çıktı - Son Dakika

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