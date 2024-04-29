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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan otomobil, yayaya çarptı. Yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Hürriyet Bulvarı Otoyol Köprüsü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Y. yönetimindeki 41 B 6070 plakalı otomobil, dönüş yaptığı esnada yayaya çarptı. Kadın yere savrulurken kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını sedyeye alarak ambulansla hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.