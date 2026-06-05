Otomotivde Tek Kadın Mezun: Bahar Topcu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otomotivde Tek Kadın Mezun: Bahar Topcu

Otomotivde Tek Kadın Mezun: Bahar Topcu
05.06.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Üniversitesi'nde tek kadın mezun olan Bahar Topcu, önyargıları başarıyla aştı.

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni Olbia Açık Hava Tiyatrosu'nda büyük bir coşku ile gerçekleşti. Mezuniyet törenine, Otomotiv Teknolojisi Programı öğrencisi Bahar Topcu'nun babası Hasan Topcu'nun mesleğinden aldığı ilhamla 59 erkek öğrenci arasından tek kız öğrenci olarak girdiği bölümünden mezun olması damga vurdu.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programı'nın mezuniyet töreninde en büyük alkışlardan biri, Bahar Topcu için yükseldi. Erkek egemen olarak görülen otomotiv sektörüne adım atmaktan çekinmeyen Topcu, 59 erkek öğrenci arasında tek kadın öğrenci olarak başladığı eğitim yolculuğunu başarıyla tamamlayarak kepini gururla havaya fırlattı.

Babasından ilham aldı

19 yaşındaki Bahar Topcu, otomobillere olan ilgisini mesleğe dönüştürmek amacıyla Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı'nı tercih etti. Babası Hasan Topcu'nun 26 yıldır sürdürdüğü otomotiv mesleğinden ilham alan genç öğrenci, tüm önyargıları geride bırakarak kendi hikayesini yazdı.

Ön yargıları başarısıyla geride bıraktı

İki yıl boyunca sınıfındaki tek kadın öğrenci olan Topcu, zaman zaman şaşkın bakışlarla karşılaştığını, hatta birçok kişinin bir kadının otomotiv teknolojisi okuduğuna inanmakta zorlandığını söyledi. Ancak o, tüm bu önyargıları başarılarıyla geride bıraktı.

"Azmi için tebrik ediyorum"

Öğrencisini azmi için tebrik eden Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Altuğ Erkan, "Otomotiv Teknolojisi programımızın 2024 girişli öğrencilerimiz içerisinde tek kadın arkadaşımız. Kendisini azmi için tebrik ediyorum." dedi.

"İlk hedefim mühendislik"

2 yıllık eğitimini tamamlayan ve hedefinin mühendislik olduğunu söyleyen Bahar Topcu, "Bölümümde tek kız öğrenci olarak 2 yıl boyunca öğrenim gördüm. Kadınlar olarak aklımıza koyduğumuz her şeyi, emek verdiğimiz sürece yapabiliriz. Akdeniz Üniversitesi'nin çok iyi bir okul olduğunu duyuyordum. O sebeple burayı tercih ettim. Otomotiv sektörüne hep ilgim vardı. Babamın mesleği, hep bu konuya hakimdim. Okulda da teknik bilgileri öğrendim. İlk hedefim mühendislik bölümlerine geçiş yapmak. Burada aldığım eğitimle iyi bir temel oluşturduğumu düşünüyorum." diye konuştu.

"Tek kız öğrenci olduğuma inanmıyorlar"

Bölümde okuyan tek kız öğrenci olduğuna insanların inanmadığını belirten Topcu, "Bölümde tek kız öğrenci olduğumu aileme söylediğimde, annem istersem başarabileceğimi ve dış etkenlere takılmamam gerektiğini söyledi. Sınıf arkadaşlarımda bana hiçbir zorluk yaşatmadı. Dışarıda kime söylersem kimse benim Otomotiv Teknolojisi okuduğuma ve bölümümdeki tek kız öğrenci olduğuma inanmıyorlar. Benim için 2 yıllık eğitimim çok güzel geçti. Çok güzel şeyler öğrendim, çok mutluyum burada olduğum için. Tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otomotivde Tek Kadın Mezun: Bahar Topcu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği

16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:31:56. #7.13#
SON DAKİKA: Otomotivde Tek Kadın Mezun: Bahar Topcu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.