Otomotivde Tek Kadın Mezun: Bahar Topcu

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni Olbia Açık Hava Tiyatrosu'nda büyük bir coşku ile gerçekleşti. Mezuniyet törenine, Otomotiv Teknolojisi Programı öğrencisi Bahar Topcu'nun babası Hasan Topcu'nun mesleğinden aldığı ilhamla 59 erkek öğrenci arasından tek kız öğrenci olarak girdiği bölümünden mezun olması damga vurdu.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programı'nın mezuniyet töreninde en büyük alkışlardan biri, Bahar Topcu için yükseldi. Erkek egemen olarak görülen otomotiv sektörüne adım atmaktan çekinmeyen Topcu, 59 erkek öğrenci arasında tek kadın öğrenci olarak başladığı eğitim yolculuğunu başarıyla tamamlayarak kepini gururla havaya fırlattı.

Babasından ilham aldı

19 yaşındaki Bahar Topcu, otomobillere olan ilgisini mesleğe dönüştürmek amacıyla Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı'nı tercih etti. Babası Hasan Topcu'nun 26 yıldır sürdürdüğü otomotiv mesleğinden ilham alan genç öğrenci, tüm önyargıları geride bırakarak kendi hikayesini yazdı.

Ön yargıları başarısıyla geride bıraktı

İki yıl boyunca sınıfındaki tek kadın öğrenci olan Topcu, zaman zaman şaşkın bakışlarla karşılaştığını, hatta birçok kişinin bir kadının otomotiv teknolojisi okuduğuna inanmakta zorlandığını söyledi. Ancak o, tüm bu önyargıları başarılarıyla geride bıraktı.

"Azmi için tebrik ediyorum"

Öğrencisini azmi için tebrik eden Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Altuğ Erkan, "Otomotiv Teknolojisi programımızın 2024 girişli öğrencilerimiz içerisinde tek kadın arkadaşımız. Kendisini azmi için tebrik ediyorum." dedi.

"İlk hedefim mühendislik"

2 yıllık eğitimini tamamlayan ve hedefinin mühendislik olduğunu söyleyen Bahar Topcu, "Bölümümde tek kız öğrenci olarak 2 yıl boyunca öğrenim gördüm. Kadınlar olarak aklımıza koyduğumuz her şeyi, emek verdiğimiz sürece yapabiliriz. Akdeniz Üniversitesi'nin çok iyi bir okul olduğunu duyuyordum. O sebeple burayı tercih ettim. Otomotiv sektörüne hep ilgim vardı. Babamın mesleği, hep bu konuya hakimdim. Okulda da teknik bilgileri öğrendim. İlk hedefim mühendislik bölümlerine geçiş yapmak. Burada aldığım eğitimle iyi bir temel oluşturduğumu düşünüyorum." diye konuştu.

"Tek kız öğrenci olduğuma inanmıyorlar"

Bölümde okuyan tek kız öğrenci olduğuna insanların inanmadığını belirten Topcu, "Bölümde tek kız öğrenci olduğumu aileme söylediğimde, annem istersem başarabileceğimi ve dış etkenlere takılmamam gerektiğini söyledi. Sınıf arkadaşlarımda bana hiçbir zorluk yaşatmadı. Dışarıda kime söylersem kimse benim Otomotiv Teknolojisi okuduğuma ve bölümümdeki tek kız öğrenci olduğuma inanmıyorlar. Benim için 2 yıllık eğitimim çok güzel geçti. Çok güzel şeyler öğrendim, çok mutluyum burada olduğum için. Tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - ANTALYA