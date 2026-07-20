Oylum Höyük 38. Kazı Sezonu Başladı

Kilis Oylum Höyük'te 38. kazı sezonu başladı. Gaziantep Üniversitesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, bu yıl özellikle M.Ö. 1400-1200 yıllarına tarihlenen tabakaların araştırılacağını ve bölge tarihine ışık tutacak yeni yazılı belgelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep Üniversitesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında, Kilis'te bulunan Oylum Höyük'te 38. dönem kazı çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde yürütülen çalışmalar, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında gerçekleştiriliyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin "Kilis ili sınırları içerisinde yer alan Oylum Höyük'te 38. kazı sezonuna başlamış bulunuyoruz. Kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi ortaklığında sürdürülüyor. Bu çalışmalar 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yürütülüyor. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne ve kazılarımıza destek veren Kilis Valisi Ömer Kalaylı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Oylum Höyük'ün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en uzun kazı projesi olduğunu ifade eden Engin, "Özellikle Tunç çağlarında burasının bölgesel bir yönetim merkezi olduğunu ortaya koyan mimari ve yazılı belgeler, Oylum Höyük'ün bu dönemdeki önemine işaret ediyor. Bulunduğu konum itibarıyla Anadolu Platosu ile Suriye düzlükleri arasında, diğer taraftan Doğu Akdeniz'e uzanan yollar üzerinde bulunması, bu bereketli coğrafyayla birlikte Oylum Höyük'ü tarihsel süreçte önemli bir yere oturtuyor" şeklinde konuştu.

Son yıllarda önemli bulgulara ulaşıldığını belirten Engin, "Özellikle son yıllarda yaptığımız kazı çalışmalarında M.Ö. 2 bin yılına ait tabakalarda bulduğumuz yazılı belgeler ve iki saray yapısı Oylum Höyük'te önemli bulgular olarak kayda geçti. Hedefimiz özellikle Erken Demir Çağı ve hemen altındaki Geç Tunç Çağı tabakalarını araştırmak. Özellikle M.Ö. 1400-1200 yılları arasındaki tabakalara odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Hitit dönemine ait önemli buluntular elde edildiğini ifade eden Engin, "Geçen yılki kazı çalışmalarımızda Hitit dönemine tarihlenen anıtsal bir yapının bir bölümünde çok sayıda mühür baskılı kil bulla ve birkaç yazılı tablet ele geçmişti. Umuyoruz bu yıl da bölge tarihine ışık tutan çivi yazılı belgelere ulaşırız. Hedefimiz bu yıl 200 metrekare alanda yoğunlaşmak. Toplamda 22 kişilik ekiple kazı çalışmalarını sürdürüyoruz" diye konuştu. - KİLİS