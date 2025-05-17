Oyun oynarken başını demir parmaklığa sıkıştan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
OSMANİYE - Osmaniye'de oyun oynarken kafası pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Orhan Gök Mahallesinde bulunan bir evin birinci katında meydana geldi. Oyun oynayan ismi öğrenilmeyen çocuk başını pencerenin önünde bulunan demir parmaklığa soktu. Çocuklarının başını çıkartamadığını gören ailesi de başarılı olamayınca durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri demir parmaklığı genişleterek küçük çocuğu çıkardı.
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