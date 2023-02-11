Oyuncak itfaiyesini yolladı, yazdığı not yürekleri parçaladı - Son Dakika
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Oyuncak itfaiyesini yolladı, yazdığı not yürekleri parçaladı

11.02.2023 18:09
Oyuncak itfaiyesini yolladı, yazdığı not yürekleri parçaladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem için tüm ülke tek yürek oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem için tüm ülke tek yürek oldu. Sakarya'da toplanan yardım kolilerinin içerisinden çıkan ve miniklerin kaleme aldığı notlar ise duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği 10 il için Türkiye tek yürek oldu. Bölgede kurtarma çalışmaları cansiperane şekilde devam ederken bir yandan da yardım seferberliği sürüyor. Asrın felaketine destek için yardım toplama merkezinde gönüllü olarak çalışan vatandaşlar, getirilen malzemeleri gözyaşlarıyla paketliyor. Ülke genelinde deprem bölgesine yadım seferberliği sürüyor. Bu çerçevede Sakarya'da da birçok farklı bölgede yardımlar toplanıyor. Serdivan Spor Salonunda toplanan yardım kolileri içerisinden çıkan ve miniklerin kaleme aldığı notlar ise duygusal anlar yaşanmasına sebep oluyor.

Oyuncak itfaiyesini yolladı, üzerine yazdığı not duygulandırdı

Miniklerin kaleme aldığı notlar arasında, "Ben Ömer Faruk Toykar, bayram harçlıklarımla aldığım itfaiyemi size yolluyorum. Çok isterdim itfaiyeci olup sizi o betonların altından kurtarmayı. Size çok dua ediyoruz ben ve kardeşlerim", "Bu notu okuyan canım kardeşim üzüntünü kalbimde hissediyorum. Ama hepsi geçecek. Ben inanıyorum, sen de inanmalısın. Bana daha önce iyi gelen kitaplarımı seninle paylaşmak istiyorum. Umarım sana da iyi gelir" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Türkiye, Sakarya, Yerel, Son Dakika

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