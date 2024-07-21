Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden 82 yaşındaki oyuncu Şener Kökkaya için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve oyuncunun yakınları katıldı.
Kökkaya'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı'na defnedildi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Oyuncu Şener Kökkaya'nın cenazesi defnedildi - Son Dakika
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