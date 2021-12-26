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Öz Sağlık İş ile Hak-İş Sendikası üyeleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Öz Sağlık İş ile Hak-İş Sendikası üyeleri ile bir araya geldi

26.12.2021 12:10
Öz Sağlık İş ile Hak-İş Sendikası üyeleri ile bir araya geldi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1.Geleneksel Birlik ve Beraberlik adına Öz Sağlık İş ile Hak-İş Sendikası Şubesince sendika üyelerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1.Geleneksel Birlik ve Beraberlik adına Öz Sağlık İş ile Hak-İş Sendikası Şubesince sendika üyelerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Programa, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Ak Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit ve yönetim kurulu üyeleri, Ak Parti Belde Başkanları, Zonguldak Hak-İş İl Başkanı Nihat Oruç, Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Recai Özcan ve yönetim kurulu üyeleri, Öz Sağlık İş Sendikası Çaycuma Devlet Hastanesi Temsilcileri Civan Karaalp, Aylin Ertürk, Murat Genco Bayam ile Çaycuma Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını Çaycuma Devlet Hastanesi Baş Temsilcisi Civan Karaalp, yaptı. Karaalp, konuşmasında; "Hak-İş üst kimliği altında "Önce İnsan Önce Emek" diyerek, "erdemli bir sendikal inşa" için yola çıkanların başlattığı, kutlu ve onurlu büyük yürüyüşün bir parçası olmaktan şahsım, yönetim kurulum ve siz değerli üyelerimiz adına onur duyuyorum. İnsanın ancak hak'la, emekle, alın teriyle, onurlu ve seçkin bir varlık olduğunu, 45 yıl önce bize hatırlatanlar ve yola çıkanlara tekrar tekrar minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Sendikamızı, "Erdemli bir sendikal inşa" yolunda inanç, kararlılık, azim ve heyecanla "Türkiye zirvesine" siz değerli üyelerimizle birlikte taşıdık ve bu duruşumuzdan hiç sapmadan daima zirvede olacağımızdan da şüphe etmiyorum. Ülkemizin ve çalışma hayatının en önemli sorunlarından birisi taşeron işçilikti. Çalışma hayatının dengelerini bozmakta, ekonomik ve sosyal tahribata yol açmaktaydı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuya duyarsız kalmadı. Özlük haklarımızda iyileştirmeler için yine her zaman olduğu gibi Hak -İş Öz Sağlık İş Sendikamız siz değerli üyelerimizin yuvası, sığınağı ve umudu olmaya devam edecektir ve asla mücadeleden vazgeçmeyecektir" dedi.

Ardından konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise pandemi döneminde sağlık çalışanların öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade ederek; "2002 yılında yola sizlerin arkadaşları, kardeşleri, anneleri, babaları ile çıktık. Bu bir ülke mücadelesi idi. Bu mücadelede bazen yanlış anlaşılmalar, bazen geri durmalar oldu. Hak İş ve Öz Sağlık İş sendikasının bu kahvaltı programı o günlerde atılan temelin yansımasıdır. Sizler önce taşörön işçisi olarak kurumlarda görev almaya başladınız. Zorluklar içinden geçerek bugünlere geldiniz. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız desteği ile hak ettiğiniz haklara sahip oldunuz. Bizler isteriz ki daha fazla özlük hakları verelim. Ama öyle zor ve sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz ki gerçekten bizler devletimiz ile beraber dimdik yola devam etmemiz gerekiyor. Bizler eleştirenler 'Bu hastaneleri neden yapıyorsunuz, bu işçileri neden alıyorsunuz? Diyenler pandemi süreci başladığında bunun ne kadar gerekli olduğunu anladılar. Sadece sağlık sektöründe değil, 20 yıldır bu ülke için yaptıklarımızı çıkıp kürsülerde söyleyemiyorlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program sona erdi. - ZONGULDAK

Öz Sağlık İş ile Hak-İş Sendikası üyeleri ile bir araya geldi
Öz Sağlık İş ile Hak-İş Sendikası üyeleri ile bir araya geldi
Öz Sağlık İş ile Hak-İş Sendikası üyeleri ile bir araya geldi

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Zonguldak, Sendika, Çaycuma, Hak İş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öz Sağlık İş ile Hak-İş Sendikası üyeleri ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öz Sağlık İş ile Hak-İş Sendikası üyeleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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