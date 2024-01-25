Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut, ilçe sakinleri ile bir araya geldi

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut, ilçe sakinleri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut, mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Kaymakam Bulut, ilk olarak Şemsettin Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledikten sonra hane ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Seydibey Mahallesine geçerek vatandaşlarla taziye evinde bir araya gelen Bulut, sorunları dinleyerek hane ziyaretinde bulunduktan sonra ilçe merkezine döndü. - VAN