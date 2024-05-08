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Özalp Mayıs ayında kışı yaşadı

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde Mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Özalp ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza bürünürken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çiftçiler, "Tarla sürümüne hazırlanırken sabah her tarafın beyaza büründüğünü gördük. Kar yağışı ile birlikte çiçek açan meyve ağaçları da beyaza büründü. İnşallah don yaşanmaz, yoksa büyük verim kaybı yaşanır" dediler.