Özalp'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı - Son Dakika
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Özalp'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

18.03.2022 13:16
Özalp'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program kapsamında şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu. - VAN

Özalp'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı
Özalp'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı
Özalp'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

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Çanakkale Zaferi, 18 mart, Özalp, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özalp'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı - Son Dakika


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