Özçelik-İş'ten Yanlış Haberlere Tepki - Son Dakika
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Özçelik-İş'ten Yanlış Haberlere Tepki

Özçelik-İş\'ten Yanlış Haberlere Tepki
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Özçelik-İş Sendikası, basında çıkan yanıltıcı haberler için açıklama yaptı, hukuki süreç başlattı.

Özçelik-İş Sendikası, son günlerde bazı basın yayın organlarında Genel Başkan Yunus Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulu hakkında yer alan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ve sendikanın kurumsal itibarını hedef aldığı belirtildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, 11 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 16. Olağan Genel Kurul öncesinde de benzer iddiaların gündeme getirildiği hatırlatılarak, Genel Başkan Yunus Değirmenci ve yönetimin yeniden göreve seçilmesinin ardından aynı nitelikteki yayınların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Genel Başkan ile Genel Başkan Yardımcısının yüksek tutarlarda maaş aldığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtilerek, kamuoyuna yansıtılan rakamların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Haberlere dayanak gösterilen maaş bordrosunun orijinal olmadığı savunulan açıklamada, belgenin tahrif edildiği, bazı bilgilerin çıkarıldığı ve kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Temsil giderlerinin de kişisel gelir veya maaş gibi gösterildiği belirtilen açıklamada, bu giderlerin sendikanın kurumsal faaliyetleri kapsamında yapılan resmi toplantılar, organizasyonlar, yurt içi ve yurt dışı temaslar ile protokol faaliyetlerine ilişkin harcamaları kapsadığı ifade edildi.

Özçelik-İş Sendikası, kişisel nitelikteki bordro bilgilerinin hukuka aykırı şekilde temin edilmesi, sahte belge hazırlanması, belge üzerinde tahrifat yapılması ve kamuoyuyla paylaşılması nedeniyle sorumlular hakkında hukuki ve cezai süreçlerin başlatıldığını bildirdi. Ayrıca daha önce Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, sendikaya yönelik benzer girişimlerin organize şekilde sürdürüldüğünün değerlendirildiği ifade edilerek, bu tür saldırılar karşısında geri adım atılmayacağı vurgulandı.

Özçelik-İş Sendikası, üyeleri ve kamuoyunu gerçeği yansıtmadığı belirtilen haber ve iddialara itibar etmemeye davet ederken, sendikal mücadelenin hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özçelik-İş'ten Yanlış Haberlere Tepki - Son Dakika

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