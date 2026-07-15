Özdemir: 15 Temmuz, millet ve liderin destanıdır - Son Dakika
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Özdemir: 15 Temmuz, millet ve liderin destanıdır

Özdemir: 15 Temmuz, millet ve liderin destanıdır
15.07.2026 08:56
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 15 Temmuz'un 10. yılında yayımladığı videoda, darbe girişiminin millet ve liderin ortak zaferi olduğunu vurgulayarak, şehitleri andı ve vesayete karşı kararlılık mesajı verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla yayımladığı video mesajında, "15 Temmuz; liderine inanan bir millet ve milletine inanan bir liderin yazdığı destandır" diyerek, 15 Temmuz'un millet iradesinin, birlik ruhunun ve kararlı liderliğin ortak zaferi olduğunu vurguladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir video mesaj yayımladı.

Mesajına "Aziz milletimiz, kıymetli İstanbullular" ifadeleriyle başlayan Özdemir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlattı.

O gece kadın, erkek, çocuk ve yaşlı milyonlarca vatandaşın, Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın ettiğini belirten Özdemir, milletin çıplak elleriyle tankların, uçakların, bombaların ve kurşunların karşısına dikilerek darbe girişimini kısa sürede akamete uğrattığını ifade etti.

15 Temmuz gecesinde 253 vatandaşın şehit, 2 bin 685 vatandaşın ise gazi olduğunu hatırlatan Özdemir, "Bu toprakları bize vatan yapan bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor; vatanına, bayrağına ve iradesine sahip çıkan aziz milletimize bir kere daha tebrik ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Unutulmayacak bir destanın tarihidir"

15 Temmuz'un, darbeye teşebbüs edenler açısından alçaklık ve ihanetin tarihi olduğunu belirten Özdemir, Türk milleti için ise eşsiz bir direnişin sembolü olduğunu vurguladı. Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz; Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, 'İrade Bizim, Zafer Bizim' diyerek hain girişimi bertaraf eden milletimiz için şanlı bir kıyamın, müstesna bir direnişin ve unutulmayacak bir destanın tarihidir."

15 Temmuz gecesinde ortaya konulan mücadelenin Çanakkale ruhunu yeniden dirilttiğini kaydeden Özdemir, "O kahramanlar kendi canlarını verdiler ama bize bir vatan bıraktılar" dedi.

"İhanete karşı sadakatin zaferidir"

Özdemir, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellenmesi anlamına gelmediğini, aynı zamanda milletin bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkmasının sembolü olduğunu kaydetti.

"15 Temmuz; sinsilik ve yalana karşı mertliğin ve samimiyetin zaferidir. Vesayete karşı özgürlüğün, ihanete karşı sadakatin zaferidir. Liderine inanan bir millet ve milletine inanan bir liderin büyük zaferidir" ifadelerini kullanan Özdemir, 15 Temmuz'un hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

"Biz de buradayız"

Türkiye'yi farklı senaryolarla yeniden vesayet dönemlerinin karanlığına döndürmek isteyen çevrelerin bulunduğunu belirten Özdemir, bu girişimlere karşı milletin ve teşkilatların aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğini ifade etti. Özdemir, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bugün de başka senaryolarla Türkiye'yi yeniden vesayet dönemlerinin karanlığına döndürmek için hummalı bir faaliyet içinde olanlar var. Hala aynı kafada, hala aynı yerde duruyorlar. Onlara diyoruz ki: Biz de buradayız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Özdemir, "Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan dediğimiz Başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte buradayız. Çünkü daha yapılacak çok işimiz, gerçekleştirecek çok hayalimiz var" ifadelerini kullandı.

Özdemir, mesajını "15 Temmuz'u unutmayacak, unutturmayacağız" diyerek tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abdullah Özdemir, 15 Temmuz, AK Parti, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özdemir: 15 Temmuz, millet ve liderin destanıdır - Son Dakika

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