Özdemir: "Bu iş birliğinden Havza kazanıyor" - Son Dakika
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Özdemir: "Bu iş birliğinden Havza kazanıyor"

14.04.2022 10:27
Özdemir: "Bu iş birliğinden Havza kazanıyor"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Halkımıza hizmet için Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliğinde çalışıyoruz.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Halkımıza hizmet için Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliğinde çalışıyoruz. Bu iş birliğinden Havza kazanıyor" dedi.

Havza Belediyesi tarafından Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Gidirli Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi. Gidirli Camisi yemekhanesinde düzenlenen iftar öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi. Yenilen iftar yemeğinin ardından konuşan MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Cumhur İttifakı ortağı olarak birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını ifade etti. AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ise pandemi nedeni ile uzun süredir bu tür programlarda gelemediklerini belirterek, "İnşallah ilçemize hizmet etmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi olarak önceliklerinin halkın yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirterek, "Bunun içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımıza hizmet için Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliğinde çalışıyoruz. Bu iş birliğinden Havza kazanıyor. Hem kırsal mahallelerimizde hem de ilçe merkezinde Büyükşehir Belediyemiz önemli hizmetler yapmakta. Bu çalışmalarından dolayı Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Mustafa Demir ve ekibine teşekkür ederim. Bunlara ilaveten ilçemizde devam eden kamu yatırımlarının ilçemize kazandırılmasına büyük emekleri olanlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Demir: "Havza, OSB ile tam bir sanayi kenti olacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza'nın OSB ile tam bir sanayi kenti olacağını belirterek, "Havza gelişiyor ve büyüyor. Bizler de bu değişime ilçemize hazırlamak için çalışıyoruz. İnşası devam eden otoparkımız, OSB ile büyüyecek olan Havza'yı geleceğe hazırlıyoruz. Bir tek Havza'da değil 17 ilçede aynı şekilde gece-gündüz çalışmaktayız. Ekiplerimiz sahada. Bizim işimiz gücümüz çalışmak. Samsun, Karadeniz'in merkezi. Genel siyasette, yerel siyasette, yerel yönetimlerin hizmetinde gece-gündüz çalışıyoruz. Türkiye'ye birçok alanda örnek olduk. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz bu kutlu yolun yolcularıyız. 1 gün bile tatil yapmadık ve yapmayacağız. Can tende oldukça, akıl başta oldukça samimiyet gayret ile çalışıyoruz ve çalışacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ise tüm enerjileri ile ülke için çalıştıklarını, Havza'da önemli hizmetlere hep birlikte imza attıklarını, atmaya da devam edeceklerini kaydetti.

İftar sonrası ilçe merkezinde Orta Cami'de teravih namazı kılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir burada namaza kılan Merkez Yatılı Kuran Kursu öğrencilerine hediyeler dağıtarak bir çay ocağında vatandaşlar ile sohbet etti. - SAMSUN

Özdemir: Bu iş birliğinden Havza kazanıyor
Özdemir: Bu iş birliğinden Havza kazanıyor
Özdemir: Bu iş birliğinden Havza kazanıyor
Özdemir: Bu iş birliğinden Havza kazanıyor

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Sebahattin Özdemir, Hisarcık, Samsun, Havza, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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