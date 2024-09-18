Özdoğan: "Gazilerimiz, milletimizin onur kaynağıdır" - Son Dakika
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Özdoğan: "Gazilerimiz, milletimizin onur kaynağıdır"

Özdoğan: "Gazilerimiz, milletimizin onur kaynağıdır"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

18.09.2024 14:07  Güncelleme: 14:08
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Özdoğan mesajında; "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilen 'Gazi' unvanının yıl dönümü vesilesiyle tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum" dedi.

19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilen 'Gazi' unvanının yıl dönümü nedeniyle kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihimiz boyunca bağımsızlık ve hürriyet uğruna canını ortaya koymayı en büyük onur kaynağı sayan milletimiz, bu fedakarlıkla her türlü zorluğu aşarak zaferlerle dolu bir tarih inşa etmiştir. Aziz milletimiz, vatanını ve kutsal değerlerini koruma yolunda şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşmayı, kutsal bir görev olarak görmüştür. Vatanımızın her köşesinde, bayrağımızı ve bağımsızlığımızı savunmak için en zor şartlarda dahi cesurca mücadele eden gazilerimiz, milletimizin onur kaynağıdır. Şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları, milletimizin geleceğini güvence altına almıştır. Onlar, vatanseverliğin ve cesaretin yaşayan sembolleridir.

Gelecek nesillerimizin aynı bilinç ve inançla yetişmesi, ülkemizin bekası açısından büyük önem taşımaktadır. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan 15 Temmuz'a kadar uzanan bu kahramanlık destanlarını gençlerimize doğru şekilde anlatmalı, vatan için verilen mücadelenin değerini öğretmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilik onuruna erişmiş kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özdoğan: 'Gazilerimiz, milletimizin onur kaynağıdır' - Son Dakika

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