Kahramanmaraş\'ta özel çocuklara bahar şenliği

Onikişubat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen "Özel Çocuklar Bahar Şenliği", renkli görüntülere sahne oldu. Özel öğrenciler ve aileleri, çeşitli etkinliklerle dolu programda unutulmaz bir gün yaşadı.

Özel çocukların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla geleneksel olarak düzenlenen şenliğe, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da katıldı. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de çeşitli atölye çalışmalarına katılarak yeni deneyimler kazandı. Program kapsamında mehteran gösterisi, köpek şovu, balonla ritim etkinliği ve judo gösterileri gerçekleştirildi. Çocuklar ayrıca küçülen kağıt çalışmaları, plastik kalp boyama, yüz boyama, dikiş atölyesi, çerçeve hazırlama, dart, balon patlatma, cupcake süsleme ve sandalye kapmaca gibi etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Şenlik alanındaki stantları ziyaret eden Başkan Hanifi Toptaş, öğrenciler ve aileleriyle sohbet ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Etkinlikte konuşan Başkan Toptaş, özel bireylerin toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, "Bugün çocuklarımızın hayatımıza kattığı güzellikleri, umutları ve başarı hikayelerini paylaşıyoruz. Onikişubat Belediyesi olarak özel çocuklarımızın eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda daha güçlü şekilde yer almaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Ailelerimizin fedakarlığını, öğretmenlerimizin özverisini ve çocuklarımızın azmini yürekten takdir ediyorum. Hep birlikte daha engelsiz, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir toplum inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği bahar şenliği, gün boyunca devam eden etkinliklerin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ