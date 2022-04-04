Özel çocuklar, çocuk kulübü derslerine katıldı - Son Dakika
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Özel çocuklar, çocuk kulübü derslerine katıldı

04.04.2022 16:51
Özel çocuklar, çocuk kulübü derslerine katıldı

Çocuk Kulübü, rutin derslerin yanı sıra özel gereksinimli çocukları da ağırlayarak güzel vakit geçirmelerini sağlıyor.

Çocuk Kulübü, rutin derslerin yanı sıra özel gereksinimli çocukları da ağırlayarak güzel vakit geçirmelerini sağlıyor.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Kulübü, çocukların eğlence ve bilgi mekanı olmaya devam ediyor. Her gün onlarca çocuğun eğitim aldığı, derslerine yardımcı olunduğu ve serbest vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirdiği Çocuk Kulübü, özel gereksinimli çocukları da ağırlamayı ihmal etmiyor. Pozitif Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 12 özel gereksinimli çocuğu ağırlayan Çocuk Kulübü, onlarla birlikte pasta ve ahşap boyama yaptı. Ahşap boyamada oldukça eğlenen çocuklar jimnastik yapmayı da ihmal etmedi. Özel olarak ilgilenen çocuklar hem farklı bir gün geçirdi hem de değişik etkinliklerle eğlendi.

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Özel çocuklar, çocuk kulübü derslerine katıldı
Özel çocuklar, çocuk kulübü derslerine katıldı

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Rehabilitasyon Merkezi, Düzce Belediyesi, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel çocuklar, çocuk kulübü derslerine katıldı - Son Dakika


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