Özel Çocuklar İçin Sanat Atölyeleri Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Özel Çocuklar İçin Sanat Atölyeleri Düzenlendi

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel çocuklar için sanat atölyeleri düzenleyerek, toplumsal farkındalık oluşturdu ve çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkıda bulundu.

24.03.2025 20:48  Güncelleme: 00:38
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Haber:  Ersen Berk Çelik

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel çocuklar için sanat atölyeleri düzenledi. Etkinlikler, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve toplumsal farkındalık oluşturmalarına katkı sağladı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel çocuklar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte, çocuklar geleneksel ve modern sanat çalışmalarıyla dolu bir gün geçirdi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin, özel çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteğin bir parçası olarak düzenlenen etkinlikte, "Dünyaya kattığınız +1 değerin farkındayız, yanınızdayız" sloganı öne çıktı. Etkinlik sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapıldı. Her iki oturumda da çocuklar, eğlenceli ve öğretici atölye çalışmalarına katılarak keyifli bir gün geçirdiler.

Etkinliklerin ilki, geleneksel tahta baskı atölyesi oldu. Çocuklar, tahta baskı yaparak el becerilerini geliştirme fırsatı buldular. Ardından, hareket koordinasyonunu güçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlendi. Bu çalışmalar, çocukların hem fiziksel hem de duygusal gelişimlerine katkı sağladı.

Öğleden sonra, cam ve vitray boyama atölyesi gerçekleştirildi. Çocuklar, cam üzerine çeşitli renkler ve desenlerle yaratıcı çalışmalar yaptılar. Etkinlik, onların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına, aynı zamanda odaklanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı oldu. Renkli vitraylar, çocukların özgürce ifade bulmalarını sağlayan bir ortam sundu.

Etkinlik boyunca, çocukların sevgi dolu gülümsemeleri ve renkli sanat eserleri, etkinliğe katılanları duygusal bir atmosfer içine çekti. Ayrıca, katılımcılar, etkinliklerin sadece bir sanat deneyimi olmanın ötesinde, özel çocukların toplumla entegrasyonunu artıran, onlara değerli birer birey olduklarını hissettiren çalışmalar olduğunu belirttiler.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı, etkinliklerin, toplumda farkındalık yaratmak ve özel çocukların toplumla kaynaşmasını sağlamak amacıyla düzenlendiğini vurguladı. Belediye yetkilileri, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini ve belediyenin, özel çocuklara yönelik projeleri her zaman destekleyeceğini ifade etti.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, gerçekleştirdiği atölye programları ve etkinliklerle, sanatın gücünü kullanarak, toplumsal duyarlılığı artırmayı ve özel çocukların daha güçlü bir şekilde topluma katılmalarını sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Özel Çocuklar İçin Sanat Atölyeleri Düzenlendi - Son Dakika

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