Özel çocuklardan özel el sanatları sergisi - Son Dakika
Üye Girişi

Özel çocuklardan özel el sanatları sergisi

11.05.2022 17:23

Özel çocuklardan özel el sanatları sergisi16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Engelliler Haftası" nedeniyle el emeği ürünler, açılan sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Özel çocuklardan özel el sanatları sergisi

ORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Engelliler Haftası" nedeniyle el emeği ürünler, açılan sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle bu yılda özel bireylerin yaptığı kapı süsleri, duvar süsleri, taş boyama, ahşap boyama, kaktüs gibi birbirinden değişik el emeği ürünler Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergiyle katılanlara sunuldu. Özel çocukların ve bireylerin bulunduğu sergi renkli görüntüler oluştururken, özel çocuklar ise alanda çalınan şarkılarla doyasıya eğlendi.

"Özel bireylerimizin çalışmalarıyla dikkat çekmeye çalışıyoruz"

Serginin özel çocukların gelişimi ve toplumdaki etkileşimlerine katkı sağladığını ifade eden Özel Eğitim Öğretmeni Özleyiş Kıyak Kadıoğlu, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Dün engelsiz yaşam yürüyüşü, bugün de yıl boyunca özel bireylerimizin yaptığı ürünlerimizi sergiliyor ve halkımıza tanıtıyoruz. Burada özel bireylerimizin yaptığı çalışmalarla dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ne kadar çok engellilerimizi tanıtır ve onların yeteneklerini ortaya çıkarırsak, onlar için de iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Özel bireylerin toplumda özel olduğunu sözlerine ekleyen Kadıoğlu, "Her çocuk mutlaka özeldir. Onların içerisinde hep bir keşfedilmemiş yetenekleri vardır. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek, onların kişiliklerini ortaya koyuyoruz. Biz özel çocuklarımızı her yerde daima kaynaştırmak ve onların yeteneklerini dışarı çıkarmak zorundayız. Herkes çocuklarımızı toplumda ve ailelerde kabullenir onların duyarlılıklarına saygı gösterebilirsek daha yaşanabilir bir dünya olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Özel çocuklardan özel el sanatları sergisi
Özel çocuklardan özel el sanatları sergisi
Özel çocuklardan özel el sanatları sergisi
Özel çocuklardan özel el sanatları sergisi

YORUMLAR
500
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık'tan Engelliler Haftası açıklaması Açıklaması MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık'tan Engelliler Haftası açıklaması Açıklaması Van Büyükşehir Belediyesi 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti Van Büyükşehir Belediyesi 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

Cumhuriyet Meydanı, Engelliler Haftası, Mayıs, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel çocuklardan özel el sanatları sergisi - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:16:40. #1.12#
SON DAKİKA: Özel çocuklardan özel el sanatları sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement