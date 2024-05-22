Özel çocukların zihin gelişimi için hareket eğitimleri önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Özel çocukların zihin gelişimi için hareket eğitimleri önemli

Özel çocukların zihin gelişimi için hareket eğitimleri önemli

Hareketçözer Özel Çocuk Eğitim Sistemi ve İçerik Dünyası Kurucusu Beden Eğitimi Öğretmeni Halil Timur, özel çocuğu olan ailelerin zihin gelişimini üst düzeye çıkaran eğitim metotlarını aradığını belirterek, hareket eğitimlerinin özel gelişim gösteren çocukların hayat kalitelerini artıran en çok tercih edilen eğitimler olduğunu söyledi. Zihin performansını artırmanın mümkün olduğunu ifade eden Timur, beceri eğitiminin hayat kalitesini artırmada etkin olduğunu vurguladı. Özellikle pandemi döneminde çocuklarda dikkat eksikliğinin yaygınlaştığını belirten Timur, hareket ve oyunun çocuk gelişiminde önemli bir rol oynadığını söyledi.

22.05.2024 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hareketçözer Özel Çocuk Eğitim Sistemi ve İçerik Dünyası Kurucusu Beden Eğitimi Öğretmeni Halil Timur, nörolojik tanılarda zihin gelişimi için özel çocuğu olan ailelerin son dönemlerde zihin gelişimini üst düzeye çıkaran eğitim metotlarını aradığını belirterek, "Hareket eğitimleri, otizm, down sendromu, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, mental retardasyon ve nadir hastalık grubu tanıları için algı, sosyal uyum ve iletişim sorunları yaşayan özel gelişim gösteren çocukların hayat kalitelerini artıran oldukça popüler en çok tercih edilen eğitimleri" dedi.

Hareketçözer Özel Çocuk Eğitim Sistemi ve İçerik Dünyası Kurucusu Beden Eğitimi Öğretmeni Halil Timur, zihin performansını, hareket ve beceri eğitimi ile artırmanın mümkün olduğunu ifade etti. Becerilerin insanlara, zihnin çalışma prensibi ve gelişim durumu ile bilgiler verdiğini söyledi. Çocuklarda beceri eğitiminin hayat kalitesini artırmada çok etkin olduğunu söyleyen Timur, "Hayat kalitemiz yapabildiklerimize bağlıdır, bu anlamda düşüncelerimiz hayallerimiz becerilerimizle doğru ilişkilidir" diye konuştu.

"Gelişimin altın kuralı amaca yönelik eğitimlerdir"

Timur, özellikle pandemi döneminden sonra çocuklarda dikkat eksikliğinin yaygınlaştığını ve bu dikkat eksikliği ayrı bir tanı olmasına rağmen diğer tanılara çoğunlukla eşlik ettiğini vurgulayıp, bir çocukta birkaç tanının bir arada bulunduğu durumlarda mücadelenin daha zor olduğu ve daha yoğun eğitimin gerekebileceğinin altını çizdi.

Timur, DEHB tanısı daha kolay ve mücadele edilebilir bir tanı olduğunu söyledi ve programlardan net sonuçlar alındığını ifade etti. İnsanların hareket etmeye programlanmış canlılar olduğunu ifade eden Timur, hareket ve oyunun çocuk gelişiminde son yıllarda çok ivme kazandığını sözlerine ekledi. Baskı ve zorlama olmadan harekete dayalı ilgi çekici oyunların çocukların gözdesi olduğunu belirten Timur, özel gelişim gösteren çocukların topluma kazandırılması gerektiğinin altını çizerek doğru bir bakış açısıyla çocukların hayat kalitelerinin çok üst düzeye çıkabilir olacağını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Dikkat Eksikliği, Çocuk, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel çocukların zihin gelişimi için hareket eğitimleri önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:24 Milyonluk vurgunda yeni gelişme Seçil Erzan’a bir darbe de kuzeninin eşinden Milyonluk vurgunda yeni gelişme! Seçil Erzan'a bir darbe de kuzeninin eşinden
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 12:04:40. #1.12#
SON DAKİKA: Özel çocukların zihin gelişimi için hareket eğitimleri önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement