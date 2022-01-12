Özel donanımlı UMKE araçları karda hasta taşıdı - Son Dakika

Tekirdağ'da kar yağışı sebebiyle ambulansların giremediği bölgelerde hastalar özel donanımlı UMKE araçlarıyla taşındı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle ambulansların giremediği alanlarda özel donanımlı UMKE araçları hasta naklinde devreye girdi. Hayrabolu Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde tedavisi devam eden hastaların ulaşımları, ilçede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeni ile UMKE ekipleri ve özel donanımlı araçlarla sağlanıyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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