Üye Girişi
Özel eğitim öğrencileri Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika

Özel eğitim öğrencileri Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti

03.12.2021 11:33
Özel eğitim öğrencileri Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti

TSD Zonguldak Şubesi ile özel eğitim gören öğrenciler, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'la biraya geldi.

TSD Zonguldak Şubesi ile özel eğitim gören öğrenciler, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'la biraya geldi.

Dünya Engelliler Günü'nde, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Zonguldak Şubesi ile özel eğitim gören öğrenciler, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Dünya Engelliler Günü nedeniyle Zonguldak'a Valilik binası önünde düzenlenen törenin ardından, TSD Zonguldak Şubesi ile özel eğitim gören öğrenciler, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda ziyaret etti. Ziyarette, Vali Tutulmaz'a çiçek takdim edildi.

Engelliler Günü'nü kutlayan Vali Mustafa Tutulmaz yaptığı açıklamada; "Engellilik bizim elimizde olan, tercih edilen bir husus değil ama bu da bir realite. Hepimiz, bir engelli adayı olabileceğimizi bilerek hareket etmeliyiz. Kamuda ve sosyal hayatta önemli çalışmalar yapıldı. Daha iyisini yapma gayretinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Bundan sonraki hayatınıza başarılar diliyoruz" dedi.

TSD Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin ise "Valimizi ziyaret ederek, engellilerin yaşadıkları sorunları iletmek için burada bulunuyoruz. Devletimiz sorunları çözme gayretinde. Çalışmaların gerekli noktalara geleceğine inanıyoruz. Rapor sorunumuz var. Bu konunun çözülmesi için mücadelemiz devam ediyor. Bir de maaş problemimiz var. Bu konu Meclis gündeminde devam ediyor. Bu konuyla ilgili olumlu bir gelişme yaşanacağına dair duyumlar aldık" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Özel eğitim öğrencileri Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti
Özel eğitim öğrencileri Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti
Özel eğitim öğrencileri Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti

Türkiye Sakatlar Derneği, Dünya Engelliler Günü, Ömer Halisdemir, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel eğitim öğrencileri Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi 12:31 Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi
Trafiğe girmek istemeyen taksici ilginç bir teklifte bulundu 12:24 Trafiğe girmek istemeyen taksici ilginç bir teklifte bulundu Üniversite öğrencisini taciz eden şahıs linçe uğradı 12:21 Üniversite öğrencisini taciz eden şahıs linçe uğradı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı 11:01 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor 09:40 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor

Son Dakika Haberleri
12:22 Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın
12:20 Üniversite öğrencisini taciz eden şahıs linçe uğradı
12:13 Son dakika gündem haberleri
12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47
12:03 Soylu ''Mekan bastı'' dedi ama mevzuata göre TÜİK'in kapısı herkese açık
11:56 Ekmek kuyruğundaki vatandaşlara "Ot yiyin ot, bunlar iyi günleriniz" diye bağırdı!
11:55 CHP Mersin mitingine "Squid Game" ile davet ediyor!
11:49 En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun
11:46 Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira
11:34 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!
Talihsiz dükkan sahibi, hırsız kovalarken başka müşterisi tarafından soyuldu Talihsiz dükkan sahibi, hırsız kovalarken başka müşterisi tarafından soyuldu         
12:32
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
Son dakika gündem haberleri Son dakika gündem haberleri         
12:13
Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez         
11:53
El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti         
10:50
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
Göbeğinde çıkan sivilce, hayatını kabusa çevirdi! 3 günde tekerlekli sandalyeye mahkum oldu Göbeğinde çıkan sivilce, hayatını kabusa çevirdi! 3 günde tekerlekli sandalyeye mahkum oldu         
09:43
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 12:40:26. #1.12#
SON DAKİKA: Özel eğitim öğrencileri Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement