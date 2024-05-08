Özel Gençler Trafik Haftası\'nda Polis Oldu

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Konya'nın Akşehir ilçesinde, her yıl Mayıs ayının ilk haftası kutlanan Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde özel gençler polis yeleklerini giyip araçları durdurup trafik denetimi yaptı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Umut Özel Eğitim Merkezinin ortaklaşa olarak düzenlediği programda özel gençler polis olmanın heyecanını yaşadı. Özel gençler polis abileri ve ablalarıyla 'trafikte biz de varız' mesajı verdi. Trafik, yunus, motorize ve toplum destekli polislik ekipleri tarafından polis yelekleri giydirilen özel gençler, D-300 Kara yolu trafik kontrol noktasında trafik denetimi yaptı. Trafik Haftası çerçevesinde bir araya gelen özel gençler, 1 günlüğüne trafik polisi oldu. Polis abileri ve ablalarıyla birlikte araçları tek tek durduran özel gençler, sürücülerden trafikte dikkatli olmalarını istedi. Trafikte seyrederken engelli bireylerin unutulmamasını ve onlara yol vermeleri gerektiğini anlatan özel gençlere sürücülerden de destek geldi. Denetim sonrası toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - KONYA