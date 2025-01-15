Özel Gereksinimli Bireyler İçin Davranış Yönetimi Semineri - Son Dakika
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Özel Gereksinimli Bireyler İçin Davranış Yönetimi Semineri

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Davranış Yönetimi Semineri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlediği seminerde ebeveynlere çocuklarının davranış yönetimi konusunda rehberlik etti. Dr. Özlem Toprak, ebeveynlerin rolüne vurgu yaparak, tutarlılığın ve gözlemin önemini belirtti.

15.01.2025 18:13  Güncelleme: 18:14
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenen seminerde ebeveynlere doğru davranış yöntemlerini, çocukların gelişimi için ailelere düşen görevleri anlatıp önemli tavsiyelerde bulunarak, "Davranış değişim sürecinin odak noktası ebeveynlerdir. İlk adım tutarlı olmaktır. Çocuklarımız kardeşlerinden, öğretmenlerinden, akrabalarından ve çevrelerinden etkileniyor. Bu nedenle, çocuklarımızın davranışlarını çok iyi gözlemlemeliyiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve ebeveynlere rehberlik etmek amacıyla düzenlenen seminer ve eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal Gelişim Merkezi'nin (SGM) ev sahipliğini yaptığı son seminerde "Özel Gereksinimli Bireylerde Davranış Yönetimi" konusu ele alındı. Erenler Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Özlem Toprak'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, özel gereksinimli bireylerin davranışlarını anlamak, zorlayıcı durumlarla başa çıkmak ve bilimsel yaklaşımlar geliştirmek gibi birçok konuda bilgiler verildi. Dr. Özlem Toprak, konuşmasında davranışların sebeplerini anlamanın önemine vurgu yaptı.

Toprak, "Bireyleri uygun olmayan davranışlara iten nedenleri tespit etmeliyiz. Bazı davranışlar dürtüseldir ve her davranışın altında bir neden yatar. Kendine veya çevresine zarar veren davranışlara örnek olarak bağırma, saç çekme ya da tükürmeyi verebiliriz. Davranış değiştirme sürecinde izlenecek aşamaları şu şekilde sıralayabiliriz: İlk olarak davranışı belirlemek, ardından davranışı tanımlamak, davranış hakkında bilgi toplamak ve son olarak bu davranışın nedenini belirlemek gerekiyor" diye konuştu.

Dr. Toprak ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının davranışlarını değiştirmedeki rolüne dikkat çekerek, "Davranış değişim sürecinin odak noktası ebeveynlerdir. İlk adım tutarlı olmaktır. Çocuklarımız kardeşlerinden, öğretmenlerinden, akrabalarından ve çevrelerinden etkileniyor. Bu nedenle, çocuklarımızın davranışlarını çok iyi gözlemlemeli ve bu davranışların altındaki nedenleri anlamaya çalışmalıyız. Bu süreçte çocuklar için net beklentiler ve rutinler oluşturmak büyük önem taşıyor. Olumlu pekiştirme ise davranışları güçlendirmenin en etkili yöntemidir. Olumlu davranışları ödüllendirmek, çocuğun problemlerine çözüm bulmayı kolaylaştıracaktır" ifadelerine yer verdi.

Seminer sonunda aileler, Dr. Toprak'a merak ettiklerini sordu ve program soru-cevapla son buldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sakarya, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel Gereksinimli Bireyler İçin Davranış Yönetimi Semineri - Son Dakika

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