"Özel Halk Otobüsü Şoförleri İBB'den 6 aydır tam para alamıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

"Özel Halk Otobüsü Şoförleri İBB'den 6 aydır tam para alamıyor"

10.03.2022 00:57
"Özel Halk Otobüsü Şoförleri İBB'den 6 aydır tam para alamıyor"

Özel Halk Otobüsü Sahipleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alacakları olduğunu ifade ederek, "Ödemeleri alamadığımız için yakıt alamıyoruz.

Özel Halk Otobüsü Sahipleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alacakları olduğunu ifade ederek, "Ödemeleri alamadığımız için yakıt alamıyoruz. Mutlaka hak edişlerimizin düzenli olarak zamanında ödenmesi lazım. 6 aydır birike birike gelen bir rakam var" dedi.

Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası üyeleri, yapılacak esnaf odası başkanlık seçimi öncesinde Fatih'te düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda esnafın sorunları konuşuldu. Açıklamalarda bulunan Başkanı Göksel Ovacık, sektörün sıkıntılı günler geçirdiğini belirterek, "Savaştan dolayı ciddi şekilde ekonomik bir sıkıntı var. Yakıtlarımız bizim maliyetimizin yüzde ellisi. Girdilerimizin yüzde ellisi. Yüzde 300, yüzde 400 yakıtın artmasıyla beraber 6 liradan 22 liraya çıktı yakıtın litresi. Haliyle ciddi şekilde zorluk çekiyoruz. Yakıtlarımızın temininde de zorluk çekiyoruz. Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerimiz var. İBB bildiğiniz gibi Ocak ayının 1'inde yolcu ücretlerine bir zam yapmıştı. Ama o zam tamamen eridi. Bu girdilerin yükselmesiyle beraber. Şimdi tekrar önümüzdeki günlerde İBB'den bir zam yapılmasını daha talep edeceğiz. Hem otobüsçüler, minibüsçüler ve taksiciler dahil. Onlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Ayrıca yakıtların bu şekilde yükselmesiyle birlikte hükümetten de taleplerimiz var. Mutlaka mazotta ve yakıtta ÖTV ve KDV indirimi talep ediyoruz. Çünkü aşırı şekilde yükseldi. Aşırı şekilde bizi mağdur ediyor. Hükümetle ve bakanlıklarla görüşmeler yapılıyor. İnşallah bir çalışma olacağını ve bize yardımcı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"6 aydır birike birike gelen bir rakam var"

İBB yetkililerine seslenen Ovacık, "İBB bizim hak ediş ödemelerimizi tam olarak ödeyemiyor. Haliyle içeride bir biriken paramız var. Onun da ödenmesi anlamında çalışmalar yapıyoruz. Onun da bir an önce ödenmesi lazım. Ödemeleri alamadığımız için yakıt alamıyoruz, yakıtın çok yüksek olması dolayısıyla ödemeler güdük kaldı. Onun için mutlaka İBB yetkililerine de buradan seslenmiş olalım; mutlaka hak edişlerimizin düzenli olarak zamanında ödenmesi lazım. 6 aydır birike birike gelen bir rakam var. Bu rakamı da işte son Büyükşehir Meclisi'nden çıkan kararla 500 milyon borçlanma alındı. O borçlanmayı alarak ödeyeceklerini söylediler. Şu anda onun çalışmasını yapıyoruz. O şekilde çözüleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kahveciler odası seçimlerinde gerginlik Kahveciler odası seçimlerinde gerginlik Kastamonu'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi Kastamonu'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Otobüsü, Esnaf Odası, Göksel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Özel Halk Otobüsü Şoförleri İBB'den 6 aydır tam para alamıyor' - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Ayrılmak istedi, nişanlısı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü! Annesi ise kızını korumak isterken ağır yaralandı
01:00 Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi
00:34 AFAD 37 il için alarm verdi! Gerekmedikçe dışarı çıkmayın
00:32 Hayranları merakla bekliyor! Necati Şaşmaz yazdı, Muazzez Ersoy okuyacak
00:28 İsrailli askerler, Kudüslü genci öldüresiye dövdü! O anlar kameraya yansıdı
00:22 Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 01:40:46. #1.12#
SON DAKİKA: "Özel Halk Otobüsü Şoförleri İBB'den 6 aydır tam para alamıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement