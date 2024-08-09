Özel İdare çalışanı evinde ölü bulundu
ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde İlçe Özel İdaresi çalışanı evinde ölü bulundu.
Olay, Esentepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlçe Özel İdaresi çalışanı Burak Demir sabah işyerine gitmedi. Demir'e ulaşamayan mesai arkadaşları Demir'in evine gitti. Ev sahibiyle birlikte eve giren arkadaşları Demir'in cansız bedenini buldu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Demir'in cenazesi kesip ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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